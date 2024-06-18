Как питаться в жару, чтобы не получить удар по здоровью: что есть и пить
В Украину пришла большая жара, которая, конечно, является неотъемлемой частью лета. Очень важно правильно питаться в жаркие дни, чтобы не получить удар по здоровью.
Что нужно есть и когда, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на запись эфира диетолога Оксаны Скиталинской в ее Telegram-канале.
Как питаться в жару?
Эксперт по питанию советует принимать пищу не в жаркие часы, то есть в обеденное время можно ограничиться легким перекусом, имея питательный завтрак и ужин.
По ее словам, в жаркие дни следует исключить из рациона животные и насыщенные жиры. Это касается жирного мяса, сала, сливочного масла и других продуктов.
"Оставьте эти продукты на зиму, когда надо согреваться", – советует Скиталинская.
Она предлагает заменять животные жиры – растительным маслом. Также употребляйте молочные продукты, овощи, фрукты, нежирное мясо, рыбу.
Очень важно, чтобы работала система охлаждения организма.
"Когда мы много едим, хуже работают наши капилляры, кровь может плохо поступить в органы", - сказала Скиталинская.
Ешьте небольшими порциями в жару, лучше выбирайте что-нибудь легкое - салат, фрукты, чтобы не чувствовать тяжести и не нагружать пищеварительную систему.
"Жара - это не время жирных борщей, стейков, голубцов", - сказала эксперт.
Скиталинская советует употреблять растительные белки – это бобовые и грибы. Они содержат клетчатку и питательные бактерии кишечника.
Какие напитки употреблять
Употребляйте обычную воду и избегайте напитков с сахаром. Можно делать морсы, но просто заливать ягоды водой и растолочь их. Не добавляйте к напиткам излишнего сахара.
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