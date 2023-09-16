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Як харчуватися під час ПМС, щоб полегшити симптоми: нутриціолог дала поради

Україна, Субота 16 вересня 2023 18:08
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Як харчуватися під час ПМС, щоб полегшити симптоми: нутриціолог дала поради Як харчуватися під час ПМС (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Ольга Дорош

ПМС - це передменструальний синдром, який характерний для кожної жінки. Він налічує понад 200 можливих симптомів, тому кожна може почуватися в цей період по-різному. Серед найпоширеніших симптомів виокремлюють зміну настрою, спазми в животі, здуття, поява висипань, відчуття втоми, головний біль, набряки тощо.

Нутриціолог Ольга Дорош на своїй сторінці в Instagram поділилася порадами, як за допомогою харчування полегшити симптоми ПМС.

Чому виникає ПМС

Насправді дослідники досі не можуть дійти висновку, чому одні жінки гостро відчувають симптоми ПМС, а інші - не відчувають взагалі.

Але найпоширенішою гіпотезою про те, чому синдром все-таки виникає, залишається зміна гормонального фону під час менструацій у жінки. На це також може впливати спосіб харчування з низьким вмістом магнію та кальцію, депресія, тривога тощо.

Ці зміни також впливають на так звані "гормони радості та щастя", саме тому часто жінкам часто хочеться знайти їх у солодкому.

Як допомогти собі в цей період

Подбайте про режим харчування

Харчуйтеся 2-3 рази на день так, щоб страви були збалансованими. Це допоможе залишатися ситою довгий час і стабілізувати рівень цукру у крові. А відповідно й настрій таким чином буде залишатися більш-менш стабільним.

Разом із тим ви можете підлаштовувати режим харчування відповідно до своїх потреб.

Так само не нехтуйте дотриманням водного балансу. Краще віддавати перевагу звичайній негазованій і несолодкій воді.

Зробіть раціон збалансованим і різним

Таким чином ви зможете уникнути переїдання та підтримувати організм. Зазвичай, під час ПМС у жінки може підвищуватися апетит, а добова норма калорій збільшитися на 200-500. Вони зазвичай надходять із жирів чи простих вуглеводів, тобто солодкого та подібних продуктів.

Ось декілька головних порад у харчуванні:

  • додайте 2-3 порції складних вуглеводів
  • додайте кілька порцій білка
  • додайте продукти, багаті на магній і кальцій
  • зменште споживання жирних страв, солі та цукру
  • обмежте кофеїн та алкоголь
  • уникайте великих порцій і намагайтеся не переїдати

Не забувайте про фізичну активність

Швидка ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання та інші аеробні вправи допомагають покращити кровообіг і зменшити відчуття симптомів ПМС. Проте в цьому випадку зважайте на своє самопочуття.

Раніше ми розповідали, що не можна робити жінкам, щоб не лікуватися в гінеколога.

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нутриціолог ПМС