Як харчуватися під час ПМС, щоб полегшити симптоми: нутриціолог дала поради
ПМС - це передменструальний синдром, який характерний для кожної жінки. Він налічує понад 200 можливих симптомів, тому кожна може почуватися в цей період по-різному. Серед найпоширеніших симптомів виокремлюють зміну настрою, спазми в животі, здуття, поява висипань, відчуття втоми, головний біль, набряки тощо.
Нутриціолог Ольга Дорош на своїй сторінці в Instagram поділилася порадами, як за допомогою харчування полегшити симптоми ПМС.
Чому виникає ПМС
Насправді дослідники досі не можуть дійти висновку, чому одні жінки гостро відчувають симптоми ПМС, а інші - не відчувають взагалі.
Але найпоширенішою гіпотезою про те, чому синдром все-таки виникає, залишається зміна гормонального фону під час менструацій у жінки. На це також може впливати спосіб харчування з низьким вмістом магнію та кальцію, депресія, тривога тощо.
Ці зміни також впливають на так звані "гормони радості та щастя", саме тому часто жінкам часто хочеться знайти їх у солодкому.
Як допомогти собі в цей період
Подбайте про режим харчування
Харчуйтеся 2-3 рази на день так, щоб страви були збалансованими. Це допоможе залишатися ситою довгий час і стабілізувати рівень цукру у крові. А відповідно й настрій таким чином буде залишатися більш-менш стабільним.
Разом із тим ви можете підлаштовувати режим харчування відповідно до своїх потреб.
Так само не нехтуйте дотриманням водного балансу. Краще віддавати перевагу звичайній негазованій і несолодкій воді.
Зробіть раціон збалансованим і різним
Таким чином ви зможете уникнути переїдання та підтримувати організм. Зазвичай, під час ПМС у жінки може підвищуватися апетит, а добова норма калорій збільшитися на 200-500. Вони зазвичай надходять із жирів чи простих вуглеводів, тобто солодкого та подібних продуктів.
Ось декілька головних порад у харчуванні:
- додайте 2-3 порції складних вуглеводів
- додайте кілька порцій білка
- додайте продукти, багаті на магній і кальцій
- зменште споживання жирних страв, солі та цукру
- обмежте кофеїн та алкоголь
- уникайте великих порцій і намагайтеся не переїдати
Не забувайте про фізичну активність
Швидка ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання та інші аеробні вправи допомагають покращити кровообіг і зменшити відчуття симптомів ПМС. Проте в цьому випадку зважайте на своє самопочуття.
Раніше ми розповідали, що не можна робити жінкам, щоб не лікуватися в гінеколога.
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