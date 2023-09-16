Как питаться во время ПМС, чтобы облегчить симптомы: нутрициолог дала советы

ПМС - это предменструальный синдром, который характерен для каждой женщины. Он насчитывает более 200 возможных симптомов, поэтому каждая может чувствовать себя в этот период по-разному. Среди наиболее распространенных симптомов выделяют смену настроения, спазмы в животе, вздутие, появление высыпаний, чувство усталости, головные боли, отеки и т. д.

Нутрициолог Ольга Дорош на своей странице в Instagram поделилась советами, как с помощью питания облегчить симптомы ПМС.

Почему возникает ПМС

На самом деле исследователи до сих пор не могут прийти к выводу, почему одни женщины остро ощущают симптомы ПМС, а другие - не чувствуют вообще.

Но наиболее распространенной гипотезой о том, почему синдром все-таки возникает, остается изменение гормонального фона во время менструаций у женщины. На это также может влиять способ питания с низким содержанием магния и кальция, депрессия, тревога и т. д.

Эти изменения также влияют на так называемые "гормоны радости и счастья", поэтому часто женщинам часто хочется найти их в сладком.

Как помочь себе в этот период

Позаботьтесь о режиме питания

Питайтесь 2-3 раза в день так, чтобы блюда были сбалансированными. Это поможет оставаться сытой долгое время и стабилизировать уровень сахара в крови. А соответственно и настроение таким образом будет оставаться более или менее стабильным.

Вместе с тем, вы можете подстраивать режим питания в соответствии со своими потребностями.

Так же не пренебрегайте соблюдением водного баланса. Лучше отдавать предпочтение обычной негазированной и несладкой воде.

Сделайте рацион сбалансированным и разным

Таким образом, вы сможете избежать переедания и поддерживать организм. Обычно во время ПМС у женщины может повышаться аппетит, а суточная норма калорий увеличиться на 200-500. Они обычно поступают из жиров или простых углеводов, то есть сладкого и подобных продуктов.

Вот несколько главных советов по питанию:

добавьте 2-3 порции сложных углеводов

добавьте несколько порций белка

добавьте продукты, богатые магнием и кальцием

уменьшите потребление жирных блюд, соли и сахара

ограничьте кофеин и алкоголь

избегайте больших порций и старайтесь не переедать

Не забывайте о физической активности

Быстрая ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание и другие аэробные упражнения помогают улучшить кровообращение и снизить ощущение симптомов ПМС. Однако в этом случае учитывайте свое самочувствие.