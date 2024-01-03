Як хачапурі, тільки ще смачніші: рецепт відкритих булочок з сиром

Чудовим варіантом випічки стануть домашні булочки з сиром. Ззовні вони схожі на хачапурі. Випічка виходить дуже ароматною та з великою кількістю сиру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал "Галочка-Кулінарочка".

Список інгредієнтів

За формою такі "човники" нагадують хачапурі, але не містять яйця. Вони готуються зі звичайного твердого сиру й наповнені великою кількістю зелені.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

молоко - 200 г

цукор - 1 ст.л

сіль - 0,5 ч.л

дріжджі сухі - 1 ч.л

борошно пшеничне - 350 г

олія соняшникова - 3 ст.л

твердий сир - 100 г

кріп - 1 пучок

часник - 3 зубчики

яйце куряче, жовток - 1 шт.

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно у тепле молоко додати цукор, сіль, сухі дріжджі, олію та перемішайте вінчиком. Далі порціями всипте борошно та замісіть м’яке тісто.

Після цього накрийте харчовою плівкою і залиште на 1 годину. Тісто розділіть на вісім частин і розкачайте кожну кульку, накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин.

Кульки з тіста розкачайте в круглі коржики, згорніть їх невеликими рулетами, краї добре защипніть. Викладіть на деко, зробіть надрізи, накрийте плівкою та залиште на 20 хвилин.

В натертий твердий сир додайте часник, подрібнену зелень і ретельно перемішайте. В кінці краї булочок змастіть жовтком, а в надрізи покладіть начинку.

Випікайте при температурі 180°C 20-25 хвилин.

Додамо, що начинку можна замінити, а саме використовувати сири різних видів.

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