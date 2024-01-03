Как хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыром

Прекрасным вариантом выпечки станут домашние булочки с творогом. Внешне они похожи на хачапур. Выпечка получается очень ароматной и с большим количеством сыра.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал "Галочка-Кулінарочка".

Список ингредиентов

По форме такие "човники" напоминают хачапури, но не содержат яйца. Они готовятся из обычного сыра и наполнены большим количеством зелени.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

молоко - 200 г

сахар - 1 ст.л

соль - 0,5 ч.л

дрожжи сухие - 1 ч.л

мука пшеничная - 350 г

масло подсолнечное - 3 ст.л

твердый сыр - 100 г

укроп - 1 пучок

чеснок - 3 зубчика

яйцо куриное, желток - 1 шт.

Легкий способ приготовления

Сначала нужно в теплое молоко добавить сахар, соль, сухие дрожжи, растительное масло и перемешать венчиком. Далее порциями всыпьте муку и замесите мягкое тесто.

После этого накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час. Тесто разделите на восемь частей и раскатайте каждый шарик, накройте пленкой и оставьте на 15 минут.

Шарики из теста раскатайте в круглые лепешки, сверните их небольшими рулетами, края хорошо защипните. Выложите на противень, сделайте надрезы, накройте пленкой и оставьте на 20 минут.

В натертый сыр добавьте чеснок, измельченную зелень и тщательно перемешайте. В конце края булочек смажьте желтком, а в надрезы положите начинку.

Выпекайте при температуре 180°C 20-25 минут.

Добавим, что начинку можно заменить, а именно использовать сыры разных видов.

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