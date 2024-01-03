Как хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыром
Прекрасным вариантом выпечки станут домашние булочки с творогом. Внешне они похожи на хачапур. Выпечка получается очень ароматной и с большим количеством сыра.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Галочка-Кулінарочка".
Список ингредиентов
По форме такие "човники" напоминают хачапури, но не содержат яйца. Они готовятся из обычного сыра и наполнены большим количеством зелени.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
- молоко - 200 г
- сахар - 1 ст.л
- соль - 0,5 ч.л
- дрожжи сухие - 1 ч.л
- мука пшеничная - 350 г
- масло подсолнечное - 3 ст.л
- твердый сыр - 100 г
- укроп - 1 пучок
- чеснок - 3 зубчика
- яйцо куриное, желток - 1 шт.
Легкий способ приготовления
Сначала нужно в теплое молоко добавить сахар, соль, сухие дрожжи, растительное масло и перемешать венчиком. Далее порциями всыпьте муку и замесите мягкое тесто.
После этого накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час. Тесто разделите на восемь частей и раскатайте каждый шарик, накройте пленкой и оставьте на 15 минут.
Шарики из теста раскатайте в круглые лепешки, сверните их небольшими рулетами, края хорошо защипните. Выложите на противень, сделайте надрезы, накройте пленкой и оставьте на 20 минут.
В натертый сыр добавьте чеснок, измельченную зелень и тщательно перемешайте. В конце края булочек смажьте желтком, а в надрезы положите начинку.
Выпекайте при температуре 180°C 20-25 минут.
Добавим, что начинку можно заменить, а именно использовать сыры разных видов.
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