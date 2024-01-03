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Как хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыром

Среда 03 января 2024 08:01
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Как хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыром Как приготовить булочки с сыром (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Прекрасным вариантом выпечки станут домашние булочки с творогом. Внешне они похожи на хачапур. Выпечка получается очень ароматной и с большим количеством сыра.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Галочка-Кулінарочка".

Список ингредиентов

По форме такие "човники" напоминают хачапури, но не содержат яйца. Они готовятся из обычного сыра и наполнены большим количеством зелени.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • молоко - 200 г
  • сахар - 1 ст.л
  • соль - 0,5 ч.л
  • дрожжи сухие - 1 ч.л
  • мука пшеничная - 350 г
  • масло подсолнечное - 3 ст.л
  • твердый сыр - 100 г
  • укроп - 1 пучок
  • чеснок - 3 зубчика
  • яйцо куриное, желток - 1 шт.

Легкий способ приготовления

Сначала нужно в теплое молоко добавить сахар, соль, сухие дрожжи, растительное масло и перемешать венчиком. Далее порциями всыпьте муку и замесите мягкое тесто.

После этого накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час. Тесто разделите на восемь частей и раскатайте каждый шарик, накройте пленкой и оставьте на 15 минут.

Шарики из теста раскатайте в круглые лепешки, сверните их небольшими рулетами, края хорошо защипните. Выложите на противень, сделайте надрезы, накройте пленкой и оставьте на 20 минут.

В натертый сыр добавьте чеснок, измельченную зелень и тщательно перемешайте. В конце края булочек смажьте желтком, а в надрезы положите начинку.

Выпекайте при температуре 180°C 20-25 минут.

Добавим, что начинку можно заменить, а именно использовать сыры разных видов.

Как хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыромКак хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыромКак хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыромКак хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыромКак хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыромКак хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыромКак хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыромКак хачапури, только вкуснее: рецепт открытых булочек с сыромРецепт приготовления вкусных булочек с сыром (скриншот)

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