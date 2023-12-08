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Як приготувати м’які та ароматні кекси за 15 хвилин: дріжджі вам будуть непотрібні

П'ятниця 08 грудня 2023 08:02
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Як приготувати м’які та ароматні кекси за 15 хвилин: дріжджі вам будуть непотрібні Найпростіший рецепт кексів за 15 хвилин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Кекси - ідеальна випічка до чаю, коли гості вже майже на порозі або вам раптом захотілось чогось смачненького зимовими вечорами. Вони робляться з мінімуму продуктів, а виходять дуже смачними та ніжними.

Як приготувати м'які та ароматні кекси за 15 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Смачні рецепти".

Що вам знадобиться:

  • Маргарин - 150 г
  • Цукор - 180 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Порошок до випічки - 5 г
  • Борошно - 150 г
  • Родзинки - до свого смаку

Як приготувати кекси

Маргарин має бути м'який, тому варто його завчасно витягнути з холодильника та лишити у кімнатній температурі на 1 годину. Або розігріти його 10-15 секунд у мікрохвильовці. У маргарин додаємо яйця, висипаємо цукор та збиваємо усе за допомогою міксеру.

У борошно додаємо пекарський порошок, просіваємо у збиту масу. Знову все збиваємо за допомогою міксера. Додаємо ізюм або горішки (до власного смаку) та просто вимішуємо ложкою чи руками.

Готове тісто викладаємо у форми для кексів, наповнюючи їх на 2/3. Форми з силікону маслом змащувати не обов'язково, а усі інші обов'язково змастіть.

Духовку розігріваємо до 190 градусів. Ставимо туди кекси пектися на 15-20 хвилин (залежить від духовки).

Коли кекси охолонуть, можна посипати їх цукровою пудрою.

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