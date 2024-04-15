Як гумор рятує нас під час війни та у яких випадках він недоречний

У світі, де тривога і стрес є нормою, гумор стає нашим надійним союзником. Але чи всі сприймають його під час війни - питання.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "В терапії" в Instagram.

Чи рятує нас гумор під час війни

Насправді жарти та гумор в цілому не лише відволікають нас від проблем, а ще і є потужним інструментом для психологічної стійкості, яку всім нам точно потрібно розвивати та підпитувати.

Як гумор рятує нас

Віктор Франкл, засновник однієї зі шкіл психотерапії, колишній вʼязень концтабору, називав гумор ще однією зброєю в боротьбі за самозбереження.

Гумор - це не лише засіб розваги, він також є засобом адаптації до стресу і механізмом вираження емоцій. Гумор допомагає нам відчути себе менш самотніми у важкі моменти.

Коли ми сміємося разом з кимось, ми відчуваємо, що розділяємо свій тягар з іншими людьми, і це дає нам силу продовжувати йти вперед, а також покращує наш стан.

Як гумор рятує нас під час війни (фото: Getty images)

Чи доречно жартувати під час війни

Звісно можна і потрібно продовжувати жартувати, але робити це треба обережно. Наприклад, самоіронія часто є безпечним способом зняття стресу.

Однак важливо подумати перед тим, як жартувати про когось. Якщо маєте сумніви, чи буде жарт образливим для інших, краще утриматися від нього і посміятися у себе в голові.