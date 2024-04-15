Как юмор спасает нас во время войны и в каких случаях он неуместен

В мире, где тревога и стресс являются нормой, юмор становится нашим надежным союзником. Но все ли воспринимают его во время войны - вопрос.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "В терапии" в Instagram.

Спасает ли нас юмор во время войны

На самом деле шутки и юмор в целом, не только отвлекают нас от проблем, но и являются мощным инструментом для психологической устойчивости, которую нам точно нужно развивать и подпитывать.

Как юмор спасает нас

Виктор Франкл, основатель одной из школ психотерапии, бывший узник концлагеря, называл юмор еще одним оружием в борьбе за самосохранение.

Юмор - это не только средство развлечения, он также является средством адаптации к стрессу и механизмом выражения эмоций. Юмор помогает нам почувствовать себя менее одинокими в трудные моменты.

Когда мы смеемся вместе с кем-то, мы чувствуем, что разделяем свое бремя с другими людьми, и это дает нам силу продолжать идти вперед, а также улучшает наше состояние.

Как юмор спасает нас во время войны (фото: Getty images)

Уместно ли шутить во время войны

Конечно, можно и нужно продолжать шутить, но делать это надо осторожно. К примеру, самоирония часто является безопасным способом снятия стресса.

Однако важно подумать перед тем, как шутить о ком-то. Если сомневаетесь, будет ли шутка оскорбительной для других, лучше воздержаться от нее и посмеяться у себя в голове.