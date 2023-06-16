Как гуманно избавиться от кротов на огороде: проверенные способы
Кроты живут в глубоких норах и находятся в постоянном поиске пищи. Двигаясь под землей, эти зверьки подбираются к садово-огородным участкам, где питаются насекомыми, личинками, дождевыми червями и даже грызунами. Этот животное не зря относится к садовым вредителям. Их подземные ходы не оставляют шанса выжить корням растений. Ими крот не питается, но портит во время продвижения под землей.
Как избавиться от крота гуманными способами - читайте в материале Styler.
Как избавиться от крота на огороде
Посадите растения-отпугиватели
К ним относятся - черные бобы, нарциссы, императорский рябчик или фасоль не нравятся зверькам своими запахам. Достаточно посадить растения по периметру участка.
Добавьте в норы сильнопахнущие вещества
Например, это могут быть кусочки ткани, смоченные в нафталине или бензине. Пригодны для использования и рыбные отходы. Резкие запахи отпугивают вредителя.
Шумовые устройства
Помимо резких запахов, кроты очень не любят сильного или раздражающего шума и вибрации. Вы можете избавиться от кротов на участке простым способом можно, изготовив самодельные вертушки из пластиковых емкостей либо алюминиевых банок и разместить их по всему участку.
Залейте ходы кротов
Если имеется свободный и неограниченный доступ к воде, можно попытаться затопить кротовые ходы. Это нужно делать хотя бы несколько часов в течение нескольких суток подряд.
Забор
Пожалуй, самый эффективный способ не допустить появления крота на участке – сделать ограждение по его периметру. Это может быть канава, наполненная битым шифером или кирпичом, врытая в землю сетка от кротов, лист стали или обычный забор.
Чтобы быть эффективным против кротов, забор должен входить землю минимум на 1 метр и хотя бы на 20 сантиметров возвышаться над ней.
Надо ли избавляться от кротов на участке?
Очень часто люди задаются вопросом, а действительно ли нужно избавляться от этих зверьков? Кроты уничтожают вредных насекомых и их личинок, например, медведок, а также, роя туннели, разрыхляют и аэрируют почву. Их ходы служат дополнительным дренажем для участка, они позволяют отводить воду из мест, где ранее она застаивалась. Получается, что кроты на участке даже полезны.
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