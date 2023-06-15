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Ще не пізно. Названі найкращі періоди сіяти моркву для зимового зберігання у червні

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Четвер 15 червня 2023 09:25
Ще не пізно. Названі найкращі періоди сіяти моркву для зимового зберігання у червні Фото: Коли сіяти моркву у червні (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Моркву зазвичай сіють городники навесні, але для зимових сортів це можна зробити й у червні.

Коли краще це зробити в перший місяць літа - читайте у матеріалі Styler.

Які сорти для пізньої посадки у червні

До перших заморозків, що настають до середини жовтня, навіть пізній сорт виросте та наллється. Якщо холод настане раніше, то вегетація припиниться, але врожай не пропаде. Іноді забута морква успішно зимує на грядці. Коренеплоди пізньої стиглості добре підходять для тривалого зберігання.

Популярні сорти коренеплодів пізнього дозрівання:

  • Королева осені;
  • Олімпус;
  • Солодка зима;
  • Канада F1.
  • Червоний велетень.

Як сіяти моркву у червні

Досвідчені городники радять замульчувати міжряддя моркви гноєм, компостом, подрібненою соломою або сухою скошеною травою.

Для отримання повноцінного сходу проводять додаткові поливи через кожні три-чотири дні. Інтенсивне зростання бур'янів влітку випереджає появу сходів моркви, тому до насіння моркви додають насіння культур, що швидко проростають.

Коли садити моркву у червні 2023 року за місячним календарем, сприятливі дні

Найбільш підходящий час для посадки моркви у червні 2023 року: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Читайте також, що робити, щоб виростити негіркі огірки.

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