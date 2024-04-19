Як готувати заморожені пельмені смачно: цікаві ідеї
Мабуть, пельмені, разом з варениками - одна з найшвидших у приготуванні страв, коли не хочеться готувати. Втім, одноманіття варених пельменів згодом набридає - проте, на цьому рецепти не закінчуються.
Про те, як незвично приготувати заморожені пельмені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Shuba, Zhenskiy, Cooktips.
Смажені пельмені зі сметаною
Для того, щоб приготувати смажені пельмені у сметані, потрібні такі інгредієнти:
- Заморожені пельмені - 500 г
- Сметана - 3 ст. л.
- Цибуля - 1 шт.
- Окріп - пів склянки
- Олія - 2 ст. л.
- Сіль - до смаку
- Перець - до смаку
Розігрійте пательню з олією, висипте заморожені пельмені, та смажте їх протягом 10 хвилин.
Очистьте та дрібно наріжте цибулю, додайте її до пельменів. Смажте протягом 3 хвилин, потім додайте окріп, перець, сіль та сметану. Накрийте кришкою і готуйте ще 10 хвилин.
Смажені пельмені з помідорами
Для приготування пельменів з помідорами на пательні потрібні такі компоненти:
- Заморожені пельмені - 400 г
- Помідори - 2 шт.
- Олія - 2 ст. л.
- Сіль - до смаку
- Перець - до смаку
Розігрійте на пательні олію та обсмажте пельмені з кожного боку по 5 хвилин. Подрібніть очищену цибулю, додайте її до пельменів разом з сіллю та перцем, та готуйте ще 5 хвилин.
Помийте та наріжте кубиками помідори, всипте їх до пательні. Зменште вогонь та готуйте пельмені під кришкою ще 10 хвилин.
Смажені пельмені з сиром
Для смажених пельменів з сиром, вам потрібні:
- Заморожені пельмені - 450 г
- Сир - 40 г
- Олія - 2 ст. л.
- Окріп - пів склянки
- Зелень - до смаку
- Сіль - до смаку
- Перець - до смаку
Розігрійте пательню з олією, насипте пельмені та смажте з кожного боку по 5 хвилин.
Додайте окріп, сіль і перець, та смажте 10 хвилин під кришкою. Після цього натріть сир і рівномірно присипте їм пельмені.
Накрийте страву кришкою і готуйте ще 5 хвилин. Помийте і подрібніть зелень, посипте нею пельмені перед подачею.
Смажені пельмені з соєвим соусом і кунжутом
Щоб приготувати пельмені у соєвому соусі з кунжутом, треба такі інгредієнти:
- Заморожені пельмені - 500 г
- Цибуля - 1 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Окріп - 100 мл
- Олія - 2 ст. л.
- Соєвий соус - 30 мл
- Кунжут - 3-4 ст. л.
- Винний оцет - 2 ст. л.
- Сіль - до смаку
- Перець - до смаку
Обсмажте пельмені на розігрітій з маслом пательні до золотистого кольору. Додайте сіль, перець, воду і соєвий соус. Накрийте кришкою і тушкуйте пельмені 10 хвилин.
Очистьте та подрібніть цибулю, а очищений часник розчавіть. Додайте до пельменів оцет, часник і цибулю, розкладіть по тарілках і присипте кунжутом.
Пельмені в паніровці
Для того, щоб приготувати пельмені в паніровці, треба:
- Заморожені пельмені - 30 шт.
- Яйця - 1 шт.
- Панірувальні сухарі - 3 ст. л.
- Олія - 80 мл
- Сіль - до смаку
- Перець - до смаку
Приготуйте кляр - збийте в тарілці яйце з перцем та сіллю. Окуніть пельмені в кляр і обваляйте в паніровці.
Розігрійте олію на пательні, обсмажте до скоринки пельмені протягом декількох хвилин, зменште вогонь і готуйте ще 15-20 хвилин. Перед подачею викладіть пельмені на паперову серветку, щоб прибрати зайве масло.
Запечені пельмені з шинкою і сиром
Щоб запекти пельмені з шинкою і сиром в духовці, необхідні такі інгредієнти
- Пельмені - 500 г.
- Вода - 400 мл
- Сметана (15-20%) - 5 ст. л.
- Шинка - 100 г
- Сир - 50 г
- Перець - 0,5 ч. л.
- Олія - 2-3 ст. л.
- Форма для запікання
Наріжте шинку невеликими шматочками, сир натріть на терці. Змастіть форму для запікання олією, викладіть пельмені і шинку. Змішайте в окремій мисці воду і сметану, залийте соус у форму.
Розігрійте духовку до 200 градусів, і запікайте пельмені 30-40 хвилин. Через 15 хвилин після запікання накрийте форму фольгою. Присипте пельмені сиром і запікайте ще хвилину, щоб розплавився сир.
Суп з пельменями
Щоб зварити з пельменями суп, потрібно:
- Пельмені - 400 г
- Вода - 2 л
- Картопля - 3 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Олія - 50 г
- Масло - 50 г
- Зелень - до смаку
- Сіль - до смаку
- Перець - до смаку
Очистьте картоплю, моркву й цибулю. Картоплю наріжте на кубики середнього розміру, подрібніть цибулю, а моркву натріть на великій тертці.
Налийте воду у каструлю, підсоліть та варіть картоплю до кипіння на середньому вогні, після цього варіть ще 10 хвилин.
Розігрійте з олією пательню та смажте цибулю протягом 3 хвилин, додайте моркву і тушкуйте ще хвилин 5.
Висипте пельмені у каструлю з картоплею, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 5 хвилин, до спливання пельменів.
Після цього додайте засмажку, вершкове масло, сіль та перець до смаку. Доведіть суп до кипіння. Помийте та подрібніть зелень і додайте в суп перед подачею.
Раніше ми розповідали, що можна приготувати з заморожених овочів та ягід.
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