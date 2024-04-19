Як готувати заморожені пельмені смачно: цікаві ідеї

Мабуть, пельмені, разом з варениками - одна з найшвидших у приготуванні страв, коли не хочеться готувати. Втім, одноманіття варених пельменів згодом набридає - проте, на цьому рецепти не закінчуються.

Про те, як незвично приготувати заморожені пельмені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Смажені пельмені зі сметаною

Для того, щоб приготувати смажені пельмені у сметані, потрібні такі інгредієнти:

Заморожені пельмені - 500 г

Сметана - 3 ст. л.

Цибуля - 1 шт.

Окріп - пів склянки

Олія - 2 ст. л.

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Розігрійте пательню з олією, висипте заморожені пельмені, та смажте їх протягом 10 хвилин.

Очистьте та дрібно наріжте цибулю, додайте її до пельменів. Смажте протягом 3 хвилин, потім додайте окріп, перець, сіль та сметану. Накрийте кришкою і готуйте ще 10 хвилин.

Смажені пельмені з помідорами

Для приготування пельменів з помідорами на пательні потрібні такі компоненти:

Заморожені пельмені - 400 г

Помідори - 2 шт.

Олія - 2 ст. л.

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Розігрійте на пательні олію та обсмажте пельмені з кожного боку по 5 хвилин. Подрібніть очищену цибулю, додайте її до пельменів разом з сіллю та перцем, та готуйте ще 5 хвилин.

Помийте та наріжте кубиками помідори, всипте їх до пательні. Зменште вогонь та готуйте пельмені під кришкою ще 10 хвилин.

Смажені пельмені з сиром

Для смажених пельменів з сиром, вам потрібні:

Заморожені пельмені - 450 г

Сир - 40 г

Олія - 2 ст. л.

Окріп - пів склянки

Зелень - до смаку

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Розігрійте пательню з олією, насипте пельмені та смажте з кожного боку по 5 хвилин.

Додайте окріп, сіль і перець, та смажте 10 хвилин під кришкою. Після цього натріть сир і рівномірно присипте їм пельмені.

Накрийте страву кришкою і готуйте ще 5 хвилин. Помийте і подрібніть зелень, посипте нею пельмені перед подачею.

Смажені пельмені з соєвим соусом і кунжутом

Щоб приготувати пельмені у соєвому соусі з кунжутом, треба такі інгредієнти:

Заморожені пельмені - 500 г

Цибуля - 1 шт.

Часник - 3 зубчики

Окріп - 100 мл

Олія - 2 ст. л.

Соєвий соус - 30 мл

Кунжут - 3-4 ст. л.

Винний оцет - 2 ст. л.

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Обсмажте пельмені на розігрітій з маслом пательні до золотистого кольору. Додайте сіль, перець, воду і соєвий соус. Накрийте кришкою і тушкуйте пельмені 10 хвилин.

Очистьте та подрібніть цибулю, а очищений часник розчавіть. Додайте до пельменів оцет, часник і цибулю, розкладіть по тарілках і присипте кунжутом.

Пельмені в паніровці

Для того, щоб приготувати пельмені в паніровці, треба:

Заморожені пельмені - 30 шт.

Яйця - 1 шт.

Панірувальні сухарі - 3 ст. л.

Олія - 80 мл

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Приготуйте кляр - збийте в тарілці яйце з перцем та сіллю. Окуніть пельмені в кляр і обваляйте в паніровці.

Розігрійте олію на пательні, обсмажте до скоринки пельмені протягом декількох хвилин, зменште вогонь і готуйте ще 15-20 хвилин. Перед подачею викладіть пельмені на паперову серветку, щоб прибрати зайве масло.

Запечені пельмені з шинкою і сиром

Щоб запекти пельмені з шинкою і сиром в духовці, необхідні такі інгредієнти

Пельмені - 500 г.

Вода - 400 мл

Сметана (15-20%) - 5 ст. л.

Шинка - 100 г

Сир - 50 г

Перець - 0,5 ч. л.

Олія - 2-3 ст. л.

Форма для запікання

Наріжте шинку невеликими шматочками, сир натріть на терці. Змастіть форму для запікання олією, викладіть пельмені і шинку. Змішайте в окремій мисці воду і сметану, залийте соус у форму.

Розігрійте духовку до 200 градусів, і запікайте пельмені 30-40 хвилин. Через 15 хвилин після запікання накрийте форму фольгою. Присипте пельмені сиром і запікайте ще хвилину, щоб розплавився сир.

Суп з пельменями

Щоб зварити з пельменями суп, потрібно:

Пельмені - 400 г

Вода - 2 л

Картопля - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Олія - 50 г

Масло - 50 г

Зелень - до смаку

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Очистьте картоплю, моркву й цибулю. Картоплю наріжте на кубики середнього розміру, подрібніть цибулю, а моркву натріть на великій тертці.

Налийте воду у каструлю, підсоліть та варіть картоплю до кипіння на середньому вогні, після цього варіть ще 10 хвилин.

Розігрійте з олією пательню та смажте цибулю протягом 3 хвилин, додайте моркву і тушкуйте ще хвилин 5.

Висипте пельмені у каструлю з картоплею, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 5 хвилин, до спливання пельменів.

Після цього додайте засмажку, вершкове масло, сіль та перець до смаку. Доведіть суп до кипіння. Помийте та подрібніть зелень і додайте в суп перед подачею.