Розвантажуємо холодильник. Що робити з замороженими овочами і ягодами навесні

Час від часу холодильник необхідно розморожувати для продовження його експлуатації, а заморожені продукти - вчасно використовувати, аби уникнути їхнього псування. В будь-якому разі, розвантаження холодильника - гарний привід втілити в життя нові кулінарні ідеї.

Про те, що можна приготувати з заморожених овочів і ягід, окрім гарніру та киселю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що приготувати з замороженими овочами

Шпинатний суп-пюре

Що знадобиться для супу зі шпинатом:

Заморожений шпинат - 250 г

Бульйон курячий або овочевий - 300 мл

Цибуля - 1 шт.

Картопля - 1 шт.

Олія - 10 мл

Вершки - 200 мл

Часник - до вашого смаку

Сіль - до вашого смаку

Перець - на смак.

Як готувати шпинатний суп-пюре:

Вилийте на пательню олію, та гарно розігрійте. Наріжте цибулю та розчавіть часник, вкиньте до пательні та присмажте до золотистого кольору.

Додайте до цибулі і часнику шпинат та тушкуйте 10 хвилин. Помиту та очищену картоплю наріжте кубиками. В цей час розігрійте або зваріть бульйон, додайте до нього картоплю, і варіть 15-20 хвилин.

Після цього додайте протушкований шпинат і варіть ще 10 хвилин, зменшивши вогонь. Влийте до супу вершки та подрібніть у пюре блендером. Доведіть до кипіння, постійно перемішуючи - і після цього суп готовий.

Суп з замороженим шпинатом (ілюстрація: Freepik)

Запечені яйця з замороженими овочами

Що знадобиться для яєць з замороженими овочами:

Будь-яка овочева суміш - 4 ст. л.

Курячі яйця - 3-4 шт.

Рослинне або вершкове масло - 2-3 ст. л.

Вершки - 200 г

Шинка (або лосось) - 100-150 г

Сіль - до вашого смаку

Сир плавлений чи твердий - 70 г

Зелень - до вашого смаку

Невеликі керамічні форми для випікання - 2 шт.

Велика форма для випікання - 1 шт.

Як запікати яйця з овочами

Змастіть маслом керамічні форми та викладіть в кожну по 2 ст. л. овочевої суміші, посоліть до вашого смаку. Влийте вершки у форми - рідина має трохи покривати овочі. Увімкніть духовку, аби вона розігрілася до 180 градусів.

У формочки розбийте по 1-2 яйця та додайте шинку або лосось - кількість залежить від вашого смаку та побажань. Поставте маленькі формочки у велику та влийте в більший посуд воду так, щоб половина або 3/4 маленьких формочок були у воді.

Притрусіть овочі з яйцем натертим твердим сиром або, якщо у вас плавлений сир - викладіть нарізаний шматочками продукт у формочки.

Запікайте близько 10-15 хвилин, залежно від того ваших вподобань щодо готовності яєць. Після того, як яйця запечуться, а сир підрум'яниться, дістаньте формочки, посипте страву дрібно нарізаною зеленню - і можна подавати.

Домашнє буріто в лаваші без м'яса

Що треба для буріто:

Овочева суміш (бажано "Мексиканська") - 400 г

Лаваш - 2 листи

Олія - 15 мл

Цибуля - 1 шт.

Солоні огірки - 2 шт.

Сир - 100 г

Майонез - 30 г

Зелень - на смак.

Як приготувати буріто з лавашем

Для початку наріжте цибулю тонкими кільцями. Розігрійте пательню з олією, вкиньте цибулю та обсмажте до золотистої скоринки. Після цього додайте заморожені овочі та обсмажте їх на невеликому вогні.

Розгорніть листи лаваша, рівномірно розмажте майонез. Наріжте кубиками солоні огірки, сир можна дрібно нарізати або ж натерти - і викладіть їх на лаваш.

Викладіть готову овочеву суміш на сир з огірками, посипте зеленню, з'єднайте протилежні краї лаваша і зробіть рулет.

Що приготувати з замороженими ягодами

Лінивий чизкейк з ягодами

Що знадобиться для лінивого чизкейку:

Заморожені ягоди - 400 г

Пісочне печиво - 250 г

Вершкове масло - 100 г

Вершковий крем-сир (наприклад "Філадельфія") - 500 г

Цукор - 200 г

Вершки - 300 мл.

Як готувати лінивий чизкейк:

Для початку трохи нагрійте масло - це полегшить подальше приготування. Подрібніть у блендері печиво, пересипте його в окремий посуд, додайте масло та перемішайте суміш до однорідної консистенції.

Застеліть форми для чизкейка плівкою або пергаментом, розкладіть по формах суміш масла й печива та щільно утрамбуйте. Накрийте форми кришками і поставте в холодильник до застигання вмісту.

А в цей час на невеликому вогні розморозьте ягоди, постійно помішуючи - аж доки вони не стануть м'якими. Тоді перемніть їх і перетріть через сито.

В окремому посуді збийте за допомогою міксера сир з цукром, додайте вершки і знов збийте. Додайте ягідне пюре і ретельно перемішайте суміш. Дістаньте з холодильника форми, розлийте на печиво шар начинки та помістіть в холодильник на 5 годин - і десерт буде готовим.

Натуральне ягідне морозиво

Що знадобиться для морозива з ягодами:

Заморожені ягоди - 300 г

Цукор - 100 г

Вершки - 150 мл.

Як готувати морозиво вдома:

Попереднє розморожування ягід покращить процес приготування морозива - тож перекладіть розморожені ягоди в миску, засипте цукром і перебийте до однорідної консистенції блендером.

Поступово вливайте до суміші вершки, регулярно перемішуючи ягідне пюре. Після цього розлийте суміш по формах та, для застигання, поставте морозильну камеру - і домашнє морозиво готове. Пам'ятайте - воно не може зберігатися довго, краще з'їсти його якнайшвидше.

Ягідний мус з манкою

Що знадобиться для ягідного мусу:

Заморожені ягоди - 1 стакан

Окріп - 0,5 л

Манна крупа - 2 ст. л.

Свіжа м'ята - 5-7 листочків (для декору).

Як приготувати мус з замороженими ягодами

Заморожені ягоди розморозьте в каструлі, злийте з них сік в окремий посуд, та перебийте до консистенції пюре. Влийте до ягід окріп, та потрохи додавайте манну крупу, регулярно перемішуючи. Поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння і варіть протягом 7-8 хвилин. Влийте до каструлі злитий раніше сік та почекайте, поки мус охолоне.

Після цього збийте його до характерної консистенції - готовий мус має збільшитися в об'ємі вдвічі. Розподіліть мус по фужерах, креманках, поставте в холодильник приблизно на годину до застигання і подавайте, прикрасивши м'ятою.

Тирамісу з замороженими ягодами

Що треба для ягідного тирамісу:

Ягідна суміш - 1,5 склянки

Вершки - 100 мл

Сир "Маскарпоне" - 150 г

Ванільний цукор - до вашого смаку

Цукрова пудра - 3 ст. л.

Кава (натуральна або розчинна) - 100 мл

Печиво "Савоярді "- 10 шт.

Свіжа м'ята - 4-5 листочків.

Як готувати тирамісу з замороженими овочами

Ягоди розморозьте та злийте зайву рідину. Вершки влийте до миски, додайте сир "Маскарпоне", ванільний цукор та перемішайте до однорідності. Додайте цукрову пудру, після чого ретельно перемішайте суміш.

Рівномірно розкладіть крем по фужерах і викладіть шар печива, попередньо зануреного в каву. Наступним шаром викладіть ягоди і таким способом викладіть наступні шари - однак зверху десерту має знову бути крем.

Помістіть тирамісу в холодильник на пів години і після цього можна подавати десерт, прикрашений м'ятою.