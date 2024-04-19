Как готовить замороженные пельмени вкусно: интересные идеи
Пожалуй, пельмени, вместе с варениками - одно из самых быстрых в приготовлении блюд, когда не хочется готовить. Впрочем, однообразие вареных пельменей впоследствии надоедает - однако, на этом рецепты не заканчиваются.
О том, как необычно приготовить замороженные пельмени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Shuba, Zhenskiy, Cooktips.
Жареные пельмени со сметаной
Для того чтобы приготовить жареные пельмени в сметане, нужны следующие ингредиенты:
- Замороженные пельмени - 500 г
- Сметана - 3 ст. л.
- Лук - 1 шт.
- Кипяток - пол стакана
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Разогрейте сковороду с растительным маслом, высыпьте замороженные пельмени и жарьте их в течение 10 минут.
Очистите и мелко нарежьте лук, добавьте его в пельмени. Жарьте в течение 3 минут, затем добавьте кипяток, перец, соль и сметану. Накройте крышкой и готовьте еще 10 минут.
Жареные пельмени с помидорами
Для приготовления пельменей с помидорами на сковороде требуются следующие компоненты:
- Замороженные пельмени - 400 г
- Помидоры - 2 шт.
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Разогрейте на сковороде масло и обжарьте пельмени с каждой стороны по 5 минут. Измельчите очищенный лук, добавьте его в пельмени вместе с солью и перцем и готовьте еще 5 минут.
Помойте и нарежьте помидоры кубиками, всыпьте их в сковороду. Убавьте огонь, и готовьте пельмени под крышкой еще 10 минут.
Жареные пельмени с сыром
Для жареных пельменей с сыром, вам нужны:
- Замороженные пельмени - 450 г
- Сыр - 40 г
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Кипяток - пол стакана
- Зелень - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Разогрейте сковороду с растительным маслом, высыпьте пельмени и жарьте с каждой стороны по 5 минут.
Добавьте кипяток, соль и перец и жарьте 10 минут под крышкой. После этого натрите сыр и равномерно присыпьте им пельмени.
Накройте блюдо крышкой и готовьте еще 5 минут. Помойте и измельчите зелень, посыпьте ею пельмени перед подачей.
Жареные пельмени с соевым соусом и кунжутом
Чтобы приготовить пельмени в соевом соусе с кунжутом, требуются следующие ингредиенты:
- Замороженные пельмени - 500 г
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Кипяток - 100 мл
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Соевый соус - 30 мл
- Кунжут - 3-4 ст. л.
- Винный уксус - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Обжарьте пельмени на разогретой с маслом сковороде до золотистого цвета. Добавьте соль, перец, воду и соевый соус. Накройте крышкой и тушите пельмени 10 минут.
Очистите и измельчите лук, а очищенный чеснок раздавите. Добавьте к пельменям уксус, чеснок и лук, разложите по тарелкам и присыпьте кунжутом.
Пельмени в панировке
Для того чтобы приготовить пельмени в панировке, нужно:
- Замороженные пельмени - 30 шт.
- Яйца - 1 шт.
- Панировочные сухари - 3 ст. л.
- Масло растительное - 80 мл
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Приготовьте кляр - взбейте в тарелке яйцо с перцем и солью. Окуните пельмени в кляр и обваляйте в панировке.
Разогрейте масло на сковороде, обжарьте до корочки пельмени в течение нескольких минут, убавьте огонь и готовьте еще 15-20 минут. Перед подачей выложите пельмени на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
Запеченные пельмени с ветчиной и сыром
Чтобы запечь пельмени с ветчиной и сыром в духовке, необходимы такие ингредиенты.
- Пельмени - 500 г.
- Вода - 400 мл
- Сметана (15-20%) - 5 ст. л.
- Ветчина - 100 г
- Сыр - 50 г
- Перец - 0,5 ч. л.
- Масло растительное - 2-3 ст. л.
- Форма для запекания
Нарежьте ветчину небольшими кусочками, сыр натрите на терке. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите пельмени и ветчину. Смешайте в отдельной миске воду и сметану, залейте соус в форму.
Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте пельмени 30-40 минут. Через 15 минут после запекания накройте форму фольгой. Присыпьте пельмени сыром и запекайте еще минутку, чтоб расплавился сыр.
Суп с пельменями
Чтобы сварить с пельменями суп, нужно:
- Пельмени - 400 г
- Вода - 2 л
- Картофель - 3 шт.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Масло растительное - 50 г
- Масло сливочное - 50 г
- Зелень - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Очистите картофель, морковь и лук. Картошку нарежьте на кубики среднего размера, измельчите лук, а морковь натрите на крупной терке.
Налейте воду в кастрюлю, подсолите и варите картофель до кипения на среднем огне, затем варите еще 10 минут.
Разогрейте с маслом сковороду и жарьте лук в течение 3 минут, добавьте морковь и тушите еще 5 минут.
Высыпьте пельмени в кастрюлю с картофелем, доведите до кипения и варите на среднем огне 5 минут до всплытия пельменей.
После этого добавьте поджарку, сливочное масло, соль и перец по вкусу. Доведите суп до кипения. Вымойте и измельчите зелень и добавьте в суп перед подачей.
Раньше мы рассказывали, что можно приготовить из замороженных овощей и ягод.
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