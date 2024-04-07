Як правильно готувати заморожені креветки: поради досвідчених кулінарів

Способів приготування креветок - чимало: їх можна зварити, обсмажити в маслі зі спеціями або в клярі, додати до салату або ж їсти як окрему страву. Однак для того, щоб приготувати креветки, слід дотримуватися певних рекомендацій - тоді креветки будуть не лише смачними, а й збережуть свої корисні властивості.

Про те, як краще готувати заморожені креветки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Попередня підготовка

На смакові якості страви впливають такі фактори, як правильне розморожування та навіть розмір креветок. Ось на що варто звернути увагу:

Обирайте креветки потрібного розміру

Великих креветок у потрібній для рецепта вазі суміші буде менше, аніж креветок середнього чи малого розміру. Якщо ви готуєте їх як окрему страву, доцільно обирати великого розміру.

А для салату обирайте креветки, менші за розміром - аби салат був гармонійним за співвідношенням кількості інгредієнтів. Або ж, якщо придбали великі креветки, після приготування можна нарізати їх на шматочки.

Креветки в салаті (ілюстрація: Freepik)

Обирайте очищені чи неочищені креветки відповідно до страви

Для швидкої вечері краще віддати перевагу очищеним креветкам (менше роботи з вашого боку). Але креветки в панцирі часто також можуть бути хорошим варіантом, якщо ви не проти почистити їх самостійно.

Якщо ви плануєте смажити креветки, обирайте неочищені - панцир не тільки додає креветкам смаку, але й захищає їх від пересмажування та допомагає їм утримувати вологу під час нагрівання.

Панцирі можна зберегти для креветочного бульйону (необхідний інгредієнт креветочного різотто) або для додавання рибного смаку в соуси.

Розморожуйте креветки правильно

Найкраще розморожувати креветки за ніч у холодильнику, щоб вони відтавали поступово. Якщо ви хочете, щоб креветки були готові швидше, дістаньте їх з упаковки, перекладіть на сито в раковину і залиште відтавати під холодною проточною водою.

Після розморожування викладіть їх на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб ввібрати зайву воду.

Приготування креветок

Існує два основних способи приготування креветок на плиті: обсмажування на розпеченій сковороді або варіння в киплячій воді. Для того, щоб приготувати креветки правильно, дотримуйтесь цих порад:

Попередньо злегка відваріть для салату

Навіть якщо заморожені креветки зварені, їх попереднє швидке відварювання запобіжить розтіканню води у страві. Покладіть розморожені креветки у велику каструлю і варіть на сильному вогні 1-2 хвилини, поки з них не почне виділятися рідина.

Потім вийміть креветки з каструлі за допомогою шумівки. Цей спосіб видалить зайву вологу з креветок, тому очікуйте, що вони трохи зменшаться в розмірі.

Краще варити розморожені креветки

Якщо ж варені креветки будуть основною стравою, кидати в окріп креветки без розморожування не варто. Хоча багато хто кладе в киплячу воду заморожені креветки, краще попередньо розморозити ракоподібних - і додати у підсолену воду, це покращить їхній смак.

Колір вказує на готовність креветок

Якщо їх недоварити, вони будуть кашоподібними і напівпрозорими; якщо переварити, вони стануть гумовими і майже неїстівними. Найкращий спосіб визначити, коли креветки готові - це шукати візуальні ознаки. Недоварені креветки будуть сірими і напівпрозорими, з розкрученими хвостами.

Ідеально приготовані креветки будуть непрозорими і матимуть колір від рожевого до помаранчевого, залежно від сорту. Їхні хвости повинні злегка закручуватися, утворюючи С-подібну форму.

Колір вказує на готовність креветок (ілюстрація: Freepik)

Переварені креветки будуть суцільного біло-рожевого кольору, з повністю згорнутими в щільне коло хвостами. А от смажені креветки мають золотисту скоринку.

Обирайте правильну пательню для підсмажування

Для смаження креветок на плиті обирайте велику сковорідку, яка забезпечить їм достатньо місця для приготування без перекривання. Приготування креветок в один шар дає кожній креветці максимальний контакт з гарячою поверхнею, в результаті чого вони рівномірно карамелізуються зовні.

Дочекайтеся утворення скоринки у смажених креветок

Після того, як ви кинули креветки на гарячу сковорідку, не рухайте їх, бо це завадить ракоподібним підрум'янюватися - у вас є лише кілька хвилин, щоб утворилася золотава скоринка, тож важлива кожна секунда.

Збережіть сік з креветок на пательні

Якщо ви готуєте страву, яка вимагає бульйону, води або вина, додайте сік з креветок з пательні до відміряної кількості рідини у вашому соусі. Але будьте обережні, щоб кількість доданого соку не перевищувала кількість бульйону, передбачену рецептом.

Для фритюрниці не обов'язково розморожувати креветки

Найкраще в приготуванні заморожених креветок у фритюрниці - це те, що їх не потрібно попередньо розморожувати; ви можете закидати їх прямо з морозильної камери у фритюрницю. Розігрійте фритюрницю до 400 градусів і покладіть до неї креветки.

Час приготування у фритюрниці залежить від виду креветок

Якщо використовуєте заморожені варені креветки - готуйте їх 5 хвилин, або 10 хвилин, якщо готуєте заморожені сирі креветки. Періодично перевертайте креветки, щоб переконатися, що вони рівномірно приготувалися.

Будьте обережними з креветками на грилі

Якщо ви готуєте очищені креветки на грилі, нанизуйте їх на шампур, щоб легше маневрувати і мінімізувати ризик залишити страву на вугіллі (особливо важливо, якщо ви обрали дрібні креветки). А якщо немає шампурів - скористайтеся кошиком для гриля.

Обробка готових креветок

На смак відварених або підсмажених креветок впливає те, наскільки ретельно їх почистили, адже неприємно їсти страву з твердими неїстівними частинками. Ось декілька рекомендацій, як правильно це зробити:

Очистьте креветки від панцира

Відкрутіть голову креветки (якщо вона ще не була видалена) і відтягніть ніжки. Кухонними ножицями розріжте "хребет" панцира вздовж і проведіть пальцями під панциром, знімаючи його. Хвіст залиште або видаліть.

Очищення креветок впливає на їхній смак (ілюстрація: Freepik)

Обробіть м'ясо креветки

Гострим ножем для чищення креветок зробіть надріз біля вени, що проходить вздовж спинки креветки. Кінчиком ножа витягніть темну вену і викиньте.