Як готувати телячі мізки: рецепт з римської кулінарної книги V століття

Інгредієнти для приготування телячих мізків

Для приготування 8 порцій страви вам знадобляться:

500 г телячого мозку

4 яйця (жовтки та білки розділені)

1/4 склянки червоного вина

1/4 склянки десертного вина (Він Санто)

3 столові ложки рожевої води (настойка або відвар із пелюсток троянди)

1,5 столові ложки рибного соусу

1 чайна ложка меленого чорного перцю

Оливкова олія

Хліб для подачі

Сушені пелюстки троянди для подачі (за бажанням)

Як готувати мозок

Вимочіть мозок у холодній воді щонайменше одну годину.

Вийміть мозок з води і обдайте його в киплячій воді протягом 5 хвилин, поки він не стане сірим і легко можна буде пронизати вилкою.

Вийміть мозок із води та протріть його через сито за допомогою лопатки або дерев'яної ложки. Ретельно розітріть масу мозку за допомогою виделки та змішайте з яєчними жовтками, вином, рожевою водою, рибним соусом та перцем.

Збийте білки яєць і вилийте їх у "мозкову" суміш.

Додайте отриману суміш у форму для пудингу, суфле або запікання, змащену оливковою олією.