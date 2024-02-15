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Смачні батуринські коржики за 110-літнім рецептом: такими ласували гетьмани

Четвер 15 лютого 2024 07:45
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Смачні батуринські коржики за 110-літнім рецептом: такими ласували гетьмани Як готувати батуринські коржики (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Батуринські коржики - дуже смачна та ароматна випічка до чаю або кави. При гетьманському дворі часто влаштовували звані обіди та бенкети. А стіл вражав своєю вишуканістю та різноманітністю страв. Багато продуктів і спецій завозилося з Європи та інших країн.

Як приготувати батуринські (гетьманські) коржики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".

Що вам знадобиться

  • Жовтки варені - 3 шт.
  • Жовтки сирі - 3 шт.
  • Цукор - 100 г
  • Біле вино - 50 мл
  • Масло - 200 г
  • Сметана - 100 г
  • Горіхи - 200 г
  • Борошно - 500 г

Посипка: горіхи, цукор

Для змазування: жовток

Як готувати батуринські коржики

Протріть варені жовтки через сито чи натріть на дрібній тертушці. Змішайте перетерті жовтки, 3 сирих жовтки Потім додайте сметану, цукор, біле вино та знову вимішайте.

Покладіть у миску тепле вершкове масло і добре розітріть вінчиком або збийте міксером. Додайте борошно та товчений мигдаль, добре перемішайте до однорідності. Горіхи можна брати будь-які.

Розкачайте тісто та виріжте коржики формочками для печива та викладіть їх на деко, встелене пергаментним папером.

Обмажте жовтком, посипте сумішшю подрібненого мигдалю з цукром, поколіть виделкою та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Раніше ми розповідали про те, як готувати тернопільську мачанку - улюблену страву лемків.

А ще давали рецепт незвичайного пирога - баба-шарпанина.

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