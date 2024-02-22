Как готовить телячьи мозги: рецепт из римской кулинарной книги V века

Ингредиенты для приготовления телячьих мозгов

Для приготовления 8 порций блюда вам понадобятся:

500 г телячьего мозга

4 яйца (желтки и белки разделены)

1/4 стакана красного вина

1/4 стакана десертного вина (Вин Санто)

3 столовые ложки розовой воды (настойка или отвар из лепестков розы)

1,5 столовые ложки рыбного соуса

1 чайная ложка молотого черного перца

Оливковое масло

Хлеб для подачи

Сушеные лепестки розы для подачи (по желанию)

Как готовить мозги

Вымочите мозг в холодной воде как минимум один час.

Выньте мозг из воды и обдайте его в кипящей воде в течение 5 минут, пока он не станет серым и его легко можно будет пронзить вилкой.

Выньте мозг из воды и протрите его через сито с помощью лопатки или деревянной ложки. Тщательно разотрите массу мозга при помощи вилки и смешайте с яичными желтками, вином, розовой водой, рыбным соусом и перцем.

Взбейте белки яиц и вылейте их в "мозговую" смесь.

Добавьте полученную смесь в форму для пудинга, суфле или запекания, смазанную оливковым маслом.