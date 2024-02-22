Как готовить телячьи мозги: рецепт из римской кулинарной книги V века

Традиционно во многих культурах мозги животных считались деликатесом. Этот продукт богат полезными веществами, необходимыми для здоровья человека.
Например, в телячьем мозгу содержаться высокие уровни холина, серина и витаминов группы В. Также там в высокой концентрации присутствуют омега-3 жирные кислоты. Поэтому считается, что употребление в пищу мозга животных играло ключевую роль в диете древних людей, которые жили в регионах с ограниченным доступом к морепродуктам.
Понятное дело, люди не ели сырые мозги (по крайней мере, в цивилизованном мире). Так, в единственной сохранившейся древнеримской кулинарной книге Апиция (De re coquinaria), которая была написана в IV или начале V в. н. э., рассказывается, как готовить телячьи мозги.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Atlas Obscura предлагает вам рецепт этого невероятно вкусного и полезного блюда.
Для приготовления 8 порций блюда вам понадобятся:
Вымочите мозг в холодной воде как минимум один час.
Выньте мозг из воды и обдайте его в кипящей воде в течение 5 минут, пока он не станет серым и его легко можно будет пронзить вилкой.
Выньте мозг из воды и протрите его через сито с помощью лопатки или деревянной ложки. Тщательно разотрите массу мозга при помощи вилки и смешайте с яичными желтками, вином, розовой водой, рыбным соусом и перцем.
Взбейте белки яиц и вылейте их в "мозговую" смесь.
Добавьте полученную смесь в форму для пудинга, суфле или запекания, смазанную оливковым маслом.
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