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Як готувати телячі мізки: рецепт з римської кулінарної книги V століття

Четвер 22 лютого 2024 19:01
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Як готувати телячі мізки: рецепт з римської кулінарної книги V століття Телячі мізки - смачна страва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Традиційно у багатьох культурах мізки тварин вважалися делікатесом. Цей продукт багатий на корисні речовини, необхідні для здоров'я людини.

Наприклад, у телячому мозку містяться високі рівні холіну, серину та вітамінів групи В. Також там у високій концентрації присутні омега-3 жирні кислоти. Тому вважається, що споживання мозку тварин відігравало ключову роль у дієті стародавніх людей, які жили в регіонах з обмеженим доступом до морепродуктів.

Зрозуміло, люди не їли сирі мізки (принаймні в цивілізованому світі). Так, в єдиній давньоримській кулінарній книзі Апіція (De re coquinaria), яка була написана в IV або початку V ст. н. е., розповідається, як готувати телячі мізки.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Atlas Obscura пропонує вам рецепт цієї неймовірно смачної та корисної страви.

Інгредієнти для приготування телячих мізків

Для приготування 8 порцій страви вам знадобляться:

  • 500 г телячого мозку
  • 4 яйця (жовтки та білки розділені)
  • 1/4 склянки червоного вина
  • 1/4 склянки десертного вина (Він Санто)
  • 3 столові ложки рожевої води (настойка або відвар із пелюсток троянди)
  • 1,5 столові ложки рибного соусу
  • 1 чайна ложка меленого чорного перцю
  • Оливкова олія
  • Хліб для подачі
  • Сушені пелюстки троянди для подачі (за бажанням)

Як готувати мозок

Вимочіть мозок у холодній воді щонайменше одну годину.

Вийміть мозок з води і обдайте його в киплячій воді протягом 5 хвилин, поки він не стане сірим і легко можна буде пронизати вилкою.

Вийміть мозок із води та протріть його через сито за допомогою лопатки або дерев'яної ложки. Ретельно розітріть масу мозку за допомогою виделки та змішайте з яєчними жовтками, вином, рожевою водою, рибним соусом та перцем.

Збийте білки яєць і вилийте їх у "мозкову" суміш.

Додайте отриману суміш у форму для пудингу, суфле або запікання, змащену оливковою олією.

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачний козачий пиріг з лівером.

Також читайте про 110-літній рецепт приготування батуринських коржиків.

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