Як готувати телячі мізки: рецепт з римської кулінарної книги V століття
Традиційно у багатьох культурах мізки тварин вважалися делікатесом. Цей продукт багатий на корисні речовини, необхідні для здоров'я людини.
Наприклад, у телячому мозку містяться високі рівні холіну, серину та вітамінів групи В. Також там у високій концентрації присутні омега-3 жирні кислоти. Тому вважається, що споживання мозку тварин відігравало ключову роль у дієті стародавніх людей, які жили в регіонах з обмеженим доступом до морепродуктів.
Зрозуміло, люди не їли сирі мізки (принаймні в цивілізованому світі). Так, в єдиній давньоримській кулінарній книзі Апіція (De re coquinaria), яка була написана в IV або початку V ст. н. е., розповідається, як готувати телячі мізки.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Atlas Obscura пропонує вам рецепт цієї неймовірно смачної та корисної страви.
Інгредієнти для приготування телячих мізків
Для приготування 8 порцій страви вам знадобляться:
- 500 г телячого мозку
- 4 яйця (жовтки та білки розділені)
- 1/4 склянки червоного вина
- 1/4 склянки десертного вина (Він Санто)
- 3 столові ложки рожевої води (настойка або відвар із пелюсток троянди)
- 1,5 столові ложки рибного соусу
- 1 чайна ложка меленого чорного перцю
- Оливкова олія
- Хліб для подачі
- Сушені пелюстки троянди для подачі (за бажанням)
Як готувати мозок
Вимочіть мозок у холодній воді щонайменше одну годину.
Вийміть мозок з води і обдайте його в киплячій воді протягом 5 хвилин, поки він не стане сірим і легко можна буде пронизати вилкою.
Вийміть мозок із води та протріть його через сито за допомогою лопатки або дерев'яної ложки. Ретельно розітріть масу мозку за допомогою виделки та змішайте з яєчними жовтками, вином, рожевою водою, рибним соусом та перцем.
Збийте білки яєць і вилийте їх у "мозкову" суміш.
Додайте отриману суміш у форму для пудингу, суфле або запікання, змащену оливковою олією.
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