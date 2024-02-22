Як готувати телячі мізки: рецепт з римської кулінарної книги V століття

Традиційно у багатьох культурах мізки тварин вважалися делікатесом. Цей продукт багатий на корисні речовини, необхідні для здоров'я людини. Наприклад, у телячому мозку містяться високі рівні холіну, серину та вітамінів групи В. Також там у високій концентрації присутні омега-3 жирні кислоти. Тому вважається, що споживання мозку тварин відігравало ключову роль у дієті стародавніх людей, які жили в регіонах з обмеженим доступом до морепродуктів.

Зрозуміло, люди не їли сирі мізки (принаймні в цивілізованому світі). Так, в єдиній давньоримській кулінарній книзі Апіція (De re coquinaria), яка була написана в IV або початку V ст. н. е., розповідається, як готувати телячі мізки. РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Atlas Obscura пропонує вам рецепт цієї неймовірно смачної та корисної страви.