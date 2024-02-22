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Как готовить телячьи мозги: рецепт из римской кулинарной книги V века

Четверг 22 февраля 2024 19:01
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Как готовить телячьи мозги: рецепт из римской кулинарной книги V века Телячьи мозги - вкусное блюдо (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Традиционно во многих культурах мозги животных считались деликатесом. Этот продукт богат полезными веществами, необходимыми для здоровья человека.

Например, в телячьем мозгу содержаться высокие уровни холина, серина и витаминов группы В. Также там в высокой концентрации присутствуют омега-3 жирные кислоты. Поэтому считается, что употребление в пищу мозга животных играло ключевую роль в диете древних людей, которые жили в регионах с ограниченным доступом к морепродуктам.

Понятное дело, люди не ели сырые мозги (по крайней мере, в цивилизованном мире). Так, в единственной сохранившейся древнеримской кулинарной книге Апиция (De re coquinaria), которая была написана в IV или начале V в. н. э., рассказывается, как готовить телячьи мозги.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Atlas Obscura предлагает вам рецепт этого невероятно вкусного и полезного блюда.

Ингредиенты для приготовления телячьих мозгов

Для приготовления 8 порций блюда вам понадобятся:

  • 500 г телячьего мозга
  • 4 яйца (желтки и белки разделены)
  • 1/4 стакана красного вина
  • 1/4 стакана десертного вина (Вин Санто)
  • 3 столовые ложки розовой воды (настойка или отвар из лепестков розы)
  • 1,5 столовые ложки рыбного соуса
  • 1 чайная ложка молотого черного перца
  • Оливковое масло
  • Хлеб для подачи
  • Сушеные лепестки розы для подачи (по желанию)

Как готовить мозги

Вымочите мозг в холодной воде как минимум один час.

Выньте мозг из воды и обдайте его в кипящей воде в течение 5 минут, пока он не станет серым и его легко можно будет пронзить вилкой.

Выньте мозг из воды и протрите его через сито с помощью лопатки или деревянной ложки. Тщательно разотрите массу мозга при помощи вилки и смешайте с яичными желтками, вином, розовой водой, рыбным соусом и перцем.

Взбейте белки яиц и вылейте их в "мозговую" смесь.

Добавьте полученную смесь в форму для пудинга, суфле или запекания, смазанную оливковым маслом.

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