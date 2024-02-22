Как готовить телячьи мозги: рецепт из римской кулинарной книги V века

Традиционно во многих культурах мозги животных считались деликатесом. Этот продукт богат полезными веществами, необходимыми для здоровья человека. Например, в телячьем мозгу содержаться высокие уровни холина, серина и витаминов группы В. Также там в высокой концентрации присутствуют омега-3 жирные кислоты. Поэтому считается, что употребление в пищу мозга животных играло ключевую роль в диете древних людей, которые жили в регионах с ограниченным доступом к морепродуктам.

Понятное дело, люди не ели сырые мозги (по крайней мере, в цивилизованном мире). Так, в единственной сохранившейся древнеримской кулинарной книге Апиция (De re coquinaria), которая была написана в IV или начале V в. н. э., рассказывается, как готовить телячьи мозги. РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Atlas Obscura предлагает вам рецепт этого невероятно вкусного и полезного блюда.