Как готовить вкусно, полезно и не тратить много времени: топ-5 эффективных способов
Дела на кухне часто отнимают гораздо больше времени, чем хотелось бы, особенно если приходится готовить не для себя лично, а для всей семьи. Однако, есть некоторые способы, которые помогут готовить вкусно и быстро.
Об этом рассказала нутрициолог и терапевт Ольга Абдулоева-Барова в Instagram.
Как готовить быстро и полезно
Спланированное меню
Эксперт советует заблаговременно планировать меню на неделю. Это снимает нагрузку с головы, тогда человек долго не думает, что готовить.
Продукты на неделю
Необходимо по спланированному меню покупать только определенные продукты.
Подготовить заготовки
В частности, существенно уменьшит время приготовления такие заранее сделанные заготовки:
- заморозить овощи (уже нарезанные кубиками или натертые на терке);
- заморозить нарезанное мясо (для разных типов приготовления);
- сделать домашние полуфабрикаты (котлеты, тефтели);
- заморозить ягоды.
"Это значительно облегчает мне жизнь: достала из морозильника, разморозила и быстро приготовила", - говорится в сообщении.
Электроприборы
Некоторые электроприборы существенно облегчают приготовление пищи. Например, мультиварка готовит быстро, есть разные функции и режимы, можно поставить еду готовиться и заняться своими делами.
Духовка тоже заметно экономит время.
"Если есть финансовая возможность, то посудомойка - идеальная подруга на кухне", - добавила нутрициолог.
Совместить два дела сразу
В частности, когда вы готовите еду, то не стоит зацикливаться на приготовлении, а включить что-нибудь для саморазвития и параллельно слушать.
Тогда выходит, что вы и готовите и параллельно развиваетесь.⠀
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