Як готувати кабачкову ікру в духовці: найпростіший рецепт закуски

Рецептів з кабачків, напевно, безліч - їх можна смажити, запікати, використовувати в салатах або пасті. Та найбільш відома страва-соус - кабачкова ікра, яка стане чудовою закускою для перших та основних страв.
Про те, як готувати кабачкову ікру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для того, щоб кабачкова ікра була смачною, потрібні використати такі інгредієнти:
Щоб приготувати смачну кабачкову ікру, багато зусиль не потрібно - необхідно всього лише правильно запекти овочі, а потім перемолоти їх до однорідної консистенції.
Поставте розігріватися духовку до 180 градусів, а форму для випікання змастіть олією. Краще обирати керамічну або скляну форму - вона краще нагрівається та утримує температуру.
Почистьте цибулю, наріжте її на невеликі кубики. Помийте помідори, моркву, кабачки та перець. Зніміть з моркви шкірку та натріть її на маленькій терці.
Моркву радять обов'язково подрібнити саме таким методом - якщо її нарізати, вона не встигне приготуватись і буде твердою.
Видаліть плодоніжку та насіння перцю, наріжте овоч тонкими скибочками. Хоча можна готувати кабачкову ікру і без цього інгредієнту, перець урізноманітнить смак.
Кабачки для кабачкової ікри найкраще обирати молоді - в них немає зернят. Помийте овочі, розріжте їх навпіл вздовж, а потім наріжте на скибочки 2 см завтовшки.
До того ж молоді кабачки м'якіші, тож краще протушкуються. Якщо використовуєте більш зрілі кабачки, їх необхідно почистити від шкірки і видалити зернятка.
Наріжте кабачки для кабачкової ікри (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Спочатку викладіть в змащену олією форму цибулю, після цього - шар моркви. Викладіть на моркву скибочки перцю, а на нього - шматочки кабачків.
Викладіть овочі шарами в форму (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Помідори достатньо розрізати навпіл і викласти на кабачки, серединою донизу.
Накрийте форму для запікання кришкою і випікайте овочі протягом 50 хвилин. Дістаньте запечені овочі з духовки і обережно зніміть шкірку з помідорів.
Зніміть шкірку з помідорів для кабачкової ікри (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Якщо після запікання у формі з овочами дуже багато рідини, злийте її, адже інакше паста буде занадто рідкою.
Після цього перемеліть овочі за допомогою занурювального блендера, або ж зачекайте, доки вони охолонуть. Не радять робити консистенцію кремоподібною - краще трошки зберегти текстуру овочів.
Перемеліть овочі на кабачкову ікру (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Додайте цукор, сіль, чорний та червоний перець. Кабачки - досить солодкі, тож невелика кількість перцю допоможе збалансувати смак закуски. Також необхідно додати томатну пасту та сметану.
Почистьте часник і пропустіть його через прес до кабачкової ікри. Ще раз перемішайте все за допомогою блендера, зробивши консистенцію відповідно до своїх вподобань.
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