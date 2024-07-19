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Как готовить кабачковую икру в духовке: самый простой рецепт закуски

Как готовить кабачковую икру (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Рецептов из кабачков, наверное, множество - их можно жарить, запекать, использовать в салатах или пасте. Но самое известное блюдо-соус - кабачковая икра, которая станет замечательной закуской для первых и основных блюд.

О том, как готовить кабачковую икру, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для кабачковой икры

Для того чтобы кабачковая икра была вкусной, нужно использовать следующие ингредиенты:

  • кабачки - 1 кг;
  • морковь - 1 шт.;
  • лук - 2 шт.;
  • помидоры - 2 шт.;
  • болгарский перец - 1 шт.;
  • чеснок - 5 зубчиков;
  • томатная паста - 1 ст. л.;
  • сметана - 200 г;
  • сахар - 2 ч. л.;
  • растительное масло - 2 ст. л.;
  • соль - 1,5 ч. л.;
  • красный перец - по вкусу;
  • черный перец - по вкусу.

Как готовить кабачковую икру в духовке.

Чтобы приготовить вкусную кабачковую икру, много усилий не нужно - необходимо всего лишь правильно запечь овощи, а затем перемолоть их до однородной консистенции.

Поставьте разогреваться духовку до 180 градусов, а форму для выпечки смажьте растительным маслом. Лучше выбирать керамическую или стеклянную форму - она лучше нагревается и удерживает температуру.

Почистьте лук, нарежьте его на небольшие кубики. Вымойте помидоры, морковь, кабачки и перец. Снимите с моркови кожуру и натрите на маленькой терке.

Морковь советуют обязательно измельчить именно таким методом - если ее нарезать, она не успеет приготовиться и будет жесткой.

Удалите плодоножку и семена перца, нарежьте овощ тонкими ломтиками. Хотя можно готовить кабачковую икру и без этого ингредиента, перец разнообразит вкус.

Кабачки для кабачковой икры лучше выбирать молодые - у них нет зерен. Вымойте овощи, разрежьте их пополам вдоль, а затем нарежьте на ломтики 2 см толщиной.

К тому же молодые кабачки мягче, поэтому лучше потушатся. Если используете более зрелые кабачки, их необходимо почистить от кожуры и удалить зернышки.

Нарежьте кабачки для кабачковой икры (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Сначала выложите в смазанную маслом форму лук, после этого - слой моркови. Выложите на морковь ломтики перца, а на него - кусочки кабачков.

Выложите овощи слоями в форму (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Помидоры достаточно разрезать пополам и выложить на кабачки, серединой вниз.

Накройте форму для запекания крышкой и выпекайте овощи в течение 50 минут. Извлеките запеченные овощи из духовки и осторожно снимите кожуру с помидоров.

Снимите кожуру с помидоров для кабачковой икры (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Если после запекания в форме с овощами слишком много жидкости, слейте ее, иначе паста будет слишком жидкой.

После этого перемелите овощи с помощью погружного блендера или подождите, пока они остынут. Не советуют делать консистенцию кремообразной - лучше немного сохранить текстуру овощей.

Перемелите овощи на кабачковую икру (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Добавьте сахар, соль, черный и красный перец. Кабачки - довольно сладкие, поэтому небольшое количество перца поможет сбалансировать вкус закуски. Также необходимо добавить томатную пасту и сметану.

Почистьте чеснок и пропустите его через пресс в кабачковую икру. Еще раз перемешайте все с помощью блендера, сделав консистенцию в соответствии со своими предпочтениями.

 

Кстати, раньше мы писали, как готовить паштет из сала с морковью.

А также рассказывали про распространенные ошибки в консервировании огурцов.

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