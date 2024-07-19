Как готовить кабачковую икру в духовке: самый простой рецепт закуски
Рецептов из кабачков, наверное, множество - их можно жарить, запекать, использовать в салатах или пасте. Но самое известное блюдо-соус - кабачковая икра, которая станет замечательной закуской для первых и основных блюд.
О том, как готовить кабачковую икру, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Что нужно для кабачковой икры
Для того чтобы кабачковая икра была вкусной, нужно использовать следующие ингредиенты:
- кабачки - 1 кг;
- морковь - 1 шт.;
- лук - 2 шт.;
- помидоры - 2 шт.;
- болгарский перец - 1 шт.;
- чеснок - 5 зубчиков;
- томатная паста - 1 ст. л.;
- сметана - 200 г;
- сахар - 2 ч. л.;
- растительное масло - 2 ст. л.;
- соль - 1,5 ч. л.;
- красный перец - по вкусу;
- черный перец - по вкусу.
Как готовить кабачковую икру в духовке.
Чтобы приготовить вкусную кабачковую икру, много усилий не нужно - необходимо всего лишь правильно запечь овощи, а затем перемолоть их до однородной консистенции.
Поставьте разогреваться духовку до 180 градусов, а форму для выпечки смажьте растительным маслом. Лучше выбирать керамическую или стеклянную форму - она лучше нагревается и удерживает температуру.
Почистьте лук, нарежьте его на небольшие кубики. Вымойте помидоры, морковь, кабачки и перец. Снимите с моркови кожуру и натрите на маленькой терке.
Морковь советуют обязательно измельчить именно таким методом - если ее нарезать, она не успеет приготовиться и будет жесткой.
Удалите плодоножку и семена перца, нарежьте овощ тонкими ломтиками. Хотя можно готовить кабачковую икру и без этого ингредиента, перец разнообразит вкус.
Кабачки для кабачковой икры лучше выбирать молодые - у них нет зерен. Вымойте овощи, разрежьте их пополам вдоль, а затем нарежьте на ломтики 2 см толщиной.
К тому же молодые кабачки мягче, поэтому лучше потушатся. Если используете более зрелые кабачки, их необходимо почистить от кожуры и удалить зернышки.
Нарежьте кабачки для кабачковой икры (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Сначала выложите в смазанную маслом форму лук, после этого - слой моркови. Выложите на морковь ломтики перца, а на него - кусочки кабачков.
Выложите овощи слоями в форму (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Помидоры достаточно разрезать пополам и выложить на кабачки, серединой вниз.
Накройте форму для запекания крышкой и выпекайте овощи в течение 50 минут. Извлеките запеченные овощи из духовки и осторожно снимите кожуру с помидоров.
Снимите кожуру с помидоров для кабачковой икры (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Если после запекания в форме с овощами слишком много жидкости, слейте ее, иначе паста будет слишком жидкой.
После этого перемелите овощи с помощью погружного блендера или подождите, пока они остынут. Не советуют делать консистенцию кремообразной - лучше немного сохранить текстуру овощей.
Перемелите овощи на кабачковую икру (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Добавьте сахар, соль, черный и красный перец. Кабачки - довольно сладкие, поэтому небольшое количество перца поможет сбалансировать вкус закуски. Также необходимо добавить томатную пасту и сметану.
Почистьте чеснок и пропустите его через пресс в кабачковую икру. Еще раз перемешайте все с помощью блендера, сделав консистенцию в соответствии со своими предпочтениями.
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