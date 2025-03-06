Як не гладшати від картоплі фрі? Названо супер-простий спосіб

Картопля фрі - один із найпопулярніших гарнірів у всьому світі, але часто має погану репутацію через свою калорійність і спосіб приготування. Як від неї не гладшати? Однак новий вірусний трюк привернув увагу гурманів: за допомогою оцту картопля фрі стане хрусткішою та кориснішою

Про простий спосіб зробити картоплю хрумкішою і кориснішою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Як не гладшати від картоплі фрі?

Вся справа в оцті. За допомогою нього ваша улюблена картопля стане хрусткішою та кориснішою.

Фокус полягає в тому, щоб перед варінням замочити картоплю у розчині води та оцту. Цей процес не тільки допомагає видалити надлишок крохмалю, що сприяє більш хрусткій текстурі, але також може покращити смак.

Оцет діє як природний розм’якшувач, завдяки чому картопля готується більш рівномірно. Щоб виконати цей трюк, просто наріжте картоплю соломкою, замочіть її у воді з додаванням оцту принаймні на 30 хвилин, а потім добре висушіть перед смаженням або запіканням.

Окрім покращення консистенції та смаку, цей метод також дозволяє отримати здоровішу картоплю фрі. Зменшуючи кількість крохмалю, кількість порожніх калорій, які вони забезпечують, зменшується.

Якщо ви вирішите запікати картоплю, а не смажити її, ви зможете насолодитися смачною стравою з меншою кількістю жиру. Додавання оцту також додає гострий відтінок, який може допомогти збалансувати смаки та зробити вас задоволеними меншими порціями.

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