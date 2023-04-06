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Як гарно пофарбувати яйця до Великодня: оригінальні та цікаві способи

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Четвер 06 квітня 2023 17:32
Як гарно пофарбувати яйця до Великодня: оригінальні та цікаві способи Як пофарбувати яйця на Великдень (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фарбування яєць є однією з головних традицій свята Великодня. Курячі яйця можна фарбувати хімічними і натуральними барвниками. До того ж робити це можна оригінальними способами.

Цікавими способами поділилась дієтолог Юля Шевчук в Instagram.

Використайте рис

В результаті яйця виходять як 3D.

Потрібно невелику кількість рису всипати в місткість, додати будь-якого барвника та перемішати.

Після цього потрібно покрутити яйце в тарілці і малюнок вийде сам по собі.

Як гарно пофарбувати яйця до Великодня: оригінальні та цікаві способиЯк оригінально пофарбувати яйця на Великдень (скриншот)

Оберніть яйце серветкою

Яйце потрібно обернути в кілька шарів у серветку або туалетний папір та за допомогою ватяних паличок нанести барвник різнокольоровими цятками.

Після цього яйце потрібно трохи притиснути в руках та висушити. Коли серветка висохне потрібно зняти її.

Як гарно пофарбувати яйця до Великодня: оригінальні та цікаві способиЯк гарно пофарбувати яйця до Великодня: оригінальні та цікаві способиЯк оригінально пофарбувати яйця на Великдень (скриншот)

Розмалюйте фломастером

Спочатку потрібно пофарбувати яйце в будь-який колір та висушити. Далі за допомогою маркера або фломастеру намалювати різні малюнки.

Як гарно пофарбувати яйця до Великодня: оригінальні та цікаві способиЯк оригінально пофарбувати яйця на Великдень (скриншот)

Мармуровий малюнок

На марлю потрібно викласти дрібно нарізане цибулеве лушпиння. Після цього сире яйце потрібно змочити у воді, обваляти в лушпинні, загорнути в марлю, зафіксувати ниткою і відправити в каструлю варити.

Після цього додати пів баночки зеленки. Варити яйце потрібно до готовності, зачекати поки воно охолоне, звільнити від марлі та лушпиння.

Як гарно пофарбувати яйця до Великодня: оригінальні та цікаві способи

Як оригінально пофарбувати яйця на Великдень (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що не можна класти до великоднього кошика.

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