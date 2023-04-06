Як гарно пофарбувати яйця до Великодня: оригінальні та цікаві способи

Фарбування яєць є однією з головних традицій свята Великодня. Курячі яйця можна фарбувати хімічними і натуральними барвниками. До того ж робити це можна оригінальними способами.

Використайте рис

В результаті яйця виходять як 3D.

Потрібно невелику кількість рису всипати в місткість, додати будь-якого барвника та перемішати.

Після цього потрібно покрутити яйце в тарілці і малюнок вийде сам по собі.

Як оригінально пофарбувати яйця на Великдень (скриншот)

Оберніть яйце серветкою

Яйце потрібно обернути в кілька шарів у серветку або туалетний папір та за допомогою ватяних паличок нанести барвник різнокольоровими цятками.

Після цього яйце потрібно трохи притиснути в руках та висушити. Коли серветка висохне потрібно зняти її.

Як оригінально пофарбувати яйця на Великдень (скриншот)

Розмалюйте фломастером

Спочатку потрібно пофарбувати яйце в будь-який колір та висушити. Далі за допомогою маркера або фломастеру намалювати різні малюнки.

Як оригінально пофарбувати яйця на Великдень (скриншот)

Мармуровий малюнок

На марлю потрібно викласти дрібно нарізане цибулеве лушпиння. Після цього сире яйце потрібно змочити у воді, обваляти в лушпинні, загорнути в марлю, зафіксувати ниткою і відправити в каструлю варити.

Після цього додати пів баночки зеленки. Варити яйце потрібно до готовності, зачекати поки воно охолоне, звільнити від марлі та лушпиння.

Як оригінально пофарбувати яйця на Великдень (скриншот)