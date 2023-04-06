Как красиво покрасить яйца к Пасхе: оригинальные и интересные способы
Покраска яиц является одной из главных традиций праздника Пасхи. Куриные яйца можно окрашивать химическими и натуральными красителями. К тому же делать это можно оригинальными способами.
Интересными способами поделилась диетолог Юля Шевчук в Instagram.
Используйте рис
В результате яйца получаются как 3D.
Необходимо небольшое количество риса всыпать в емкость, добавить любого красителя и перемешать.
После этого нужно покрутить яйцо в тарелке и рисунок получится сам собой.
Как оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)
Оберните яйцо салфеткой
Яйцо нужно обернуть в несколько слоев в салфетку или туалетную бумагу и с помощью ватных палочек нанести краситель разноцветными крапинками.
После этого яйцо нужно прижать в руках и высушить. Когда салфетка высохнет, нужно снять ее.
Как оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)
Разрисуйте фломастером
Сначала нужно покрасить яйцо в любой цвет и высушить. Далее с помощью маркера или фломастера нарисовать разные рисунки.
Как оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)
Мраморный рисунок
На марлю нужно выложить мелко нарезанную луковую шелуху. После этого сырое яйцо нужно смочить в воде, обвалять в шелухе, завернуть в марлю, зафиксировать нитью и отправить в кастрюлю варить.
После этого добавить пол баночки зеленки. Варить яйцо нужно до готовности, подождать пока оно остынет, освободить от марли и шелухи.
Как оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)
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