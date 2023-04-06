Как красиво покрасить яйца к Пасхе: оригинальные и интересные способы

Покраска яиц является одной из главных традиций праздника Пасхи. Куриные яйца можно окрашивать химическими и натуральными красителями. К тому же делать это можно оригинальными способами.

Используйте рис

В результате яйца получаются как 3D.

Необходимо небольшое количество риса всыпать в емкость, добавить любого красителя и перемешать.

После этого нужно покрутить яйцо в тарелке и рисунок получится сам собой.

Как оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)

Оберните яйцо салфеткой

Яйцо нужно обернуть в несколько слоев в салфетку или туалетную бумагу и с помощью ватных палочек нанести краситель разноцветными крапинками.

После этого яйцо нужно прижать в руках и высушить. Когда салфетка высохнет, нужно снять ее.

Как оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)

Разрисуйте фломастером

Сначала нужно покрасить яйцо в любой цвет и высушить. Далее с помощью маркера или фломастера нарисовать разные рисунки.

Как оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)

Мраморный рисунок

На марлю нужно выложить мелко нарезанную луковую шелуху. После этого сырое яйцо нужно смочить в воде, обвалять в шелухе, завернуть в марлю, зафиксировать нитью и отправить в кастрюлю варить.

После этого добавить пол баночки зеленки. Варить яйцо нужно до готовности, подождать пока оно остынет, освободить от марли и шелухи.

Как оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)