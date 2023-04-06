ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как красиво покрасить яйца к Пасхе: оригинальные и интересные способы

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 17:32
Как красиво покрасить яйца к Пасхе: оригинальные и интересные способы Как покрасить яйца к Пасхе (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Покраска яиц является одной из главных традиций праздника Пасхи. Куриные яйца можно окрашивать химическими и натуральными красителями. К тому же делать это можно оригинальными способами.

Интересными способами поделилась диетолог Юля Шевчук в Instagram.

Используйте рис

В результате яйца получаются как 3D.

Необходимо небольшое количество риса всыпать в емкость, добавить любого красителя и перемешать.

После этого нужно покрутить яйцо в тарелке и рисунок получится сам собой.

Как красиво покрасить яйца к Пасхе: оригинальные и интересные способыКак оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)

Оберните яйцо салфеткой

Яйцо нужно обернуть в несколько слоев в салфетку или туалетную бумагу и с помощью ватных палочек нанести краситель разноцветными крапинками.

После этого яйцо нужно прижать в руках и высушить. Когда салфетка высохнет, нужно снять ее.

Как красиво покрасить яйца к Пасхе: оригинальные и интересные способыКак красиво покрасить яйца к Пасхе: оригинальные и интересные способыКак оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)

Разрисуйте фломастером

Сначала нужно покрасить яйцо в любой цвет и высушить. Далее с помощью маркера или фломастера нарисовать разные рисунки.

Как красиво покрасить яйца к Пасхе: оригинальные и интересные способыКак оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)

Мраморный рисунок

На марлю нужно выложить мелко нарезанную луковую шелуху. После этого сырое яйцо нужно смочить в воде, обвалять в шелухе, завернуть в марлю, зафиксировать нитью и отправить в кастрюлю варить.

После этого добавить пол баночки зеленки. Варить яйцо нужно до готовности, подождать пока оно остынет, освободить от марли и шелухи.

Как красиво покрасить яйца к Пасхе: оригинальные и интересные способы

Как оригинально покрасить яйца на Пасху (скриншот)

Ранее мы сообщали, что нельзя класть в пасхальную корзину.

Также мы писали, в какие дни перед Пасхой нельзя печь пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
яйця Пасха