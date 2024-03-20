Як у Galaxy. iPhone 17 отримає покращений параметр, якого так не вистачало в попередніх моделях

Що відомо про майбутнє нововведення

Згідно з інформацією від китайського інсайдера Instant Digital від 19 березня, зовнішнє скло iPhone 17 буде мати "надміцне покриття антивідблиску", яке, за його словами, виявиться більш стійким до подряпин, ніж передбачалося.

За витоками, обладнання для нанесення цього покриття щойно було передано китайським партнерам, проте воно ще не встановлено на серії iPhone 16, що розробляється.

Ceramic Shield - це товарний знак склокерамічного матеріалу, розробленого спільно з Apple компанією Corning. Apple стверджує, що керамічне скло iPhone 15 є "найміцнішим серед усіх стекол на смартфонах".

Раніше, на моделях iPhone 12 в 2020 році, скло з керамічним покриттям було представлене як таке, що забезпечує підвищену стійкість до падінь на 4 рівні в порівнянні з iPhone 11.

Нещодавно Samsung також представила свою нову модель Galaxy S24 Ultra з дисплеєм Gorilla Glass Armor, розробленим корпорацією Corning. За словами компанії, панель Armor знижує відблиски на 75 відсотків і має стійкість до дрібних подряпин, які можуть виникати на скляних поверхнях конкуруючих пристроїв.

Крім того, Corning стверджує, що панелі Armor більш ніж у 4 рази стійкіші до подряпин у порівнянні з алюмосилікатним захисним склом інших виробників.

Поки не ясно, чи планує Apple використовувати Gorilla Glass Armor для iPhone 17, проте опис відповідає інформації, отриманій від китайського джерела. Corning також може запропонувати Apple аналогічну технологію під іншим найменуванням.

Корпорація Corning давно є постачальником скла для Apple: Gorilla Glass використовується у всіх пристроях лінійки Apple.

Apple також повідомила у 2021 році, що виділяє загальні кошти у розмірі 495 мільйонів доларів на підтримку досліджень та розробок корпорації Corning у галузі "сучасних методів обробки скла", які призвели до розробки Ceramic Shield.