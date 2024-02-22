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Смартфони iPhone 16 вийдуть абсолютно в нових кольорах: деталі та фото

Четвер 22 лютого 2024 17:04
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Смартфони iPhone 16 вийдуть абсолютно в нових кольорах: деталі та фото iPhone 16 Pro може отримати кольори Desert Titanium та Titanium Grey (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Очевидно, у Apple вже є певні плани щодо кольорової гами майбутніх моделей iPhone 16. Хоча всі ці відомості поки що знаходяться на рівні чуток, можливі різні варіанти, які можуть бути затверджені в процесі розробки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на обліковий запис інсайдера в Х (Twitter).

Колірні варіанти отримали назви Desert Titanium та Titanium Gray. Перший представляє відтінок золотого. Він не такий насичений, як попередні варіанти. Другий колір схожий на трохи потемнілий сірий, використаний у моделі Space Gray iPhone 6.

Зазвичай Apple пропонує чотири колірні варіанти для своїх "Pro". Згадані вище відтінки будуть доповнені стандартними варіантами - білим та чорним. Однак до офіційного анонсу флагманських пристроїв ще багато часу, і дизайнерське рішення може зазнати змін.

Нагадаємо, що презентацію нової лінійки смартфонів Apple заплановано на осінь 2024 року, і традиційно бренд Apple представляє свої новинки в першій половині вересня.

Раніше ми писали, що Apple може випустити одразу п'ять версій iPhone 16.

А ще у нас є матеріал про те, що iPhone 16 повернеться до класичного дизайну попередніх моделей Apple.

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