Как в Galaxy. iPhone 17 получит улучшенный параметр, которого так не хватало в предыдущих моделях

Что известно о будущем нововведении

Согласно информации от китайского инсайдера Instant Digital от 19 марта, внешнее стекло iPhone 17 будет обладать "сверхпрочным антибликовым покрытием", которое, по его словам, окажется более устойчивым к царапинам, чем предполагалось.

По утечкам, оборудование для нанесения этого покрытия только что было передано китайским партнерам, однако оно еще не установлено на разрабатываемой серии iPhone 16.

Ceramic Shield - это товарный знак стеклокерамического материала, разработанного совместно с Apple компанией Corning. Apple утверждает, что керамическое стекло iPhone 15 является "самым прочным среди всех стекол на смартфонах".

Ранее, на моделях iPhone 12 в 2020 году, стекло с керамическим покрытием было представлено как обеспечивающее повышенную устойчивость к падениям на 4 уровня по сравнению с iPhone 11.

Недавно Samsung также представила свою новую модель Galaxy S24 Ultra с дисплеем Gorilla Glass Armor, также разработанным корпорацией Corning. По словам компании, панель Armor снижает блики на 75 процентов и обладает устойчивостью к мелким царапинам, которые могут возникать на стеклянных поверхностях конкурирующих устройств.

Кроме того, Corning утверждает, что панели Armor более чем в 4 раза устойчивее к царапинам по сравнению с алюмосиликатными защитными стеклами других производителей.

Пока не ясно, планирует ли Apple использовать Gorilla Glass Armor для iPhone 17, однако описание соответствует информации, полученной от китайского источника. Corning также может предложить Apple аналогичную технологию под другим наименованием.

Корпорация Corning давно является поставщиком стекла для Apple: Gorilla Glass используется во всех устройствах линейки Apple.

Apple также сообщила в 2021 году, что выделяет общие средства в размере 495 миллионов долларов на поддержку исследований и разработок корпорации Corning в области "современных методов обработки стекла", которые привели к разработке Ceramic Shield.