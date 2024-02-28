Перші чутки про iPhone 17: яким він буде

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільне видання AppleInsider .

Що говорять про iPhone 17

У новому звіті йдеться, що в 2025 році Apple представить раніше доступну тільки для Pro версію Always-On та оновлення екрану ProMotion із частотою 120 Гц для базових моделей iPhone.

Після представлення ProMotion 120 Гц на iPad Pro у 2017 році, Apple представила його на iPhone 13 Pro у 2021 році, надавши йому більш швидке та плавне відчуття при прокручуванні. З того часу ця функція залишилася тільки в дорожчих моделях iPhone Pro, але джерела в галузі кажуть, що це зміниться у 2025 році.

За даними джерел, iPhone 17 та iPhone 17 Plus отримають OLED-дисплеї з використанням низькотемпературних панелей із полікристалічного оксиду (LPTO). Ці панелі дозволяють при необхідності оновлювати екран до 120 Гц, створюючи те, що Apple називає ProMotion.

При необхідності ті ж самі панелі можна сповільнити до 1 Гц. Саме так працюють дисплеї Always-On від Apple.

Однак, чи зробить Apple це для лінійки iPhone 2025, залежить від виробника дисплеїв BOE. Хоча компанія постачала екрани LTPO таким виробникам, як Huawei, Apple вона відправила лише зразок.

Цей прототип був відправлений наприкінці 2023 року, що, за словами джерела, означає неможливість вчасно збільшити виробництво для лінійки iPhone 16.

Очевидно, існують сумніви щодо здатності BOE задовольнити вимоги Apple. У публікації йдеться, що "купертинівці" можуть навіть допомогти BOE у так званому додатковому навчанні.

Крім того, повідомляється, що у BOE виникли проблеми з постачанням OLED-екранів для майбутнього iPhone SE 4. У компанії були напружені стосунки з Apple, включаючи інцидент, коли організацію нібито викрили в несанкціонованій зміні дизайну дисплеїв iPhone 13.