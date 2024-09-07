Як економити та зберегти гроші під час зростання цін на продукти: корисні лайфхаки

За словами експертки, витрати на продукти харчування належать до категорії "Товари першої потреби".

"І що цікаво, у дослідженні аналітичної компанії Deloitte зазначається, що витрати українців на базові потреби (йдеться не лише про харчові продукти, а й щомісячні обов’язкові платежі) помітно вищі ніж в інших європейських країнах", - зазначає Єлена Шепель.

Для порівняння: в Україні ця сума становить 66% від місячного бюджету, в Німеччині - 40%, а в Польщі - всього 36%.

"Різниця відчутна, погодьтесь. Ці дані говорять і про те, що більшість українців досі не опанували мистецтво оптимізації, яке завжди було популярне в європейських країнах. Втім, вчитись ніколи не пізно. Ви будете задоволені, коли результатом економії стануть збережені кошти", - зазначає фахівець.

Перша порада: ходити в супермаркет ситим

Коли людина голодна, вона робить імпульсивні покупки. Навіть якщо у вас є чіткий список продуктів, які необхідно купити, його буде важко дотримуватись.

"Ходити на закупи до супермаркету на голодний шлунок - погана ідея. Найімовірніше на касі ви опинитесь з візком у якому будуть продукти, які викликали у вас найбільший апетит. В цю мить вам не шкода грошей, оскільки у вас є лише одне бажання - втамувати голод. Тож сума чека буде більша, ніж ви сподівались витратити", - каже Шепель.

Вона також зазначає, що список покупок - це обов'язкова умова для тих, хто хоче економити. І не купляти щось поза списком можна тільки на ситий шлунок.

"Погано впливає на бюджет ще одна звичка - щодня заходити до супермаркету за дрібничками. Зайшли лише за сметаною, а на касі опинились з добіркою продуктів на 500 гривень. Знайома ситуація? Українці відвідують супермаркет практично через день (про це теж йдеться у дослідженні). Так зростає щомісячна сума витрат. Щоб мінімізувати імпульсивні покупки - не беріть на закупи дітей. Малеча завжди просить купити іграшку чи солодощі. Якщо ж залишити дітей вдома не можете - виділіть на імпульсивні покупки окремий бюджет", - радить експертка.

Друга порада: складайте меню на тиждень

Щоб не довелося щодня вигадувати чим нагодувати рідних і, знову ж таки, ходити до маркету - складайте меню на тиждень. Харчування вдома зазвичай коштує дешевше, ніж їжа в ресторанах або доставка готових страв.

"В інтернеті є багато кулінарних сайтів зі сформованими меню на тиждень. Вам лише потрібно обрати варіант, який буде до вподоби усій родині. Хоча до створення тижневого меню можна підключити всіх членів сім’ї, перетворивши цей процес на розвагу. Дорослі й діти гуртом будуть вигадувати страви, які їх хочеться скуштувати цього тижня. Цей досвід буде особливо корисним для дітей, оскільки навчить їх планувати", - радить Єлена Шепель.

До речі, набагато зручніше створювати тижневе меню користуючись списком продуктів, які є у вас вдома. Прочитавши список ви зрозумієте для яких страв у вас є інгредієнти. Ще один плюс списку - він дозволяє контролювати термін придатності продуктів. Вам більше не доведеться викидати крупи, і знову купувати нові.

Фінансова експертка Єлена Шепель радить ходити в магазин ситими та складати списки

Третя порада: купуйте за нижчими цінами

Спробуйте замовляти продукти онлайн в мережах гуртових супермаркетів. Продукти довготривалого зберігання - крупи, макарони, консерви - вигідніше купувати у великих кількостях.

"Це також допоможе вам уникнути імпульсивних покупок. Приємною несподіванкою стане те, що ваш споживчий кошик не змінився, але ви купили все необхідне за відчутно нижчими цінами. Влітку сезонні фрукти та овочі коштують дешевше, тому варто подивитись в бік місцевих виробників, які торгують власною продукцією на ринках та ярмарках. Це можуть бути не лише фермери, а й звичайні бабусі, які привозять на ринок продукцію з власного саду та городу", - пояснює експертка.

Вона також радить не забувати про акції в супермаркетах. Зазвичай в кожному великому маркеті є поличка з акційними пропозиціями.

"Завантажте на смартфон застосунок супермаркету, щоб вам було зручно відстежувати всі знижки. Заощадити значну суму можна купуючи товари у великих упаковках", - пропонує фахівець.

Четверта порада: порівнюйте ціни

Можливо ви звикли ходити до супермаркету, який розташований поруч з вашим будинком, але купивши звичні продукти в іншому магазині, можете отримати чек у якому сума буде на 100 гривень менша ніж ви звикли витрачати. Тож ніколи не лінуйтесь порівнювати ціни у різних магазинах.

"Щоб дізнатись актуальні ціни, не обов’язково ходити по всіх маркетах. Достатньо завантажити застосунки торговельних мереж, щоб порівняти ціни та скористатись акціями. Уважніше дивіться на полички з викладеними товарами. Найдорожчі викладають на рівні очей (не дарма маркетологи такі полички називають "золотими"). Все що коштує дешевше - лежить помітно нижче, але не значить, що має гіршу якість", - пояснює Єлена.

Вона додала, що взагалі існує безліч способів змусити покупця купити товар. Наприклад в маркетах регулярно змінюють місце розташування товарів, щоб люди довше ходили по залу і більше купували.

А банани - один з найпопулярніших товарів серед покупців - завжди ставлять ближче до входу. Знаючи ці секрети ви легко уникнете пасток, які розставили маркетологи й збережете власні гроші.