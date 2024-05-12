Якою має бути фінансова подушка на "чорний день" і як відкласти ці гроші: поради експерта

При такій нестабільній ситуації в країні українцям треба подумати над тим, щоб мати певний грошовий резерв, завдяки якому вони зможуть жити, коли втратять роботу чи стануться інші непередбачувані ситуації.

Про те, як створити резервний фонд, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фінансиста Наталії Рудевіч у Instagram.

Якою має бути фінансова подушка

"Якщо ви у постійній тривозі через гроші, то перевірте, чи достатня у вас фінансова подушка безпеки. Це ваша тривожна валізка для грошей на той час, коли ви перестаєте працювати чи сильно просідаєте у доходах. Так у вас будуть гроші для того, щоб протриматись у складній ситуації", - каже експерт.

Фінансист наголошує, що оптимальним варіантом є відкладання грошей, яких би вистачило на 6 місяців.

Зменшити резервний фонд можна, якщо:

у вас низький ризик втратити роботу

є власне житло

ви молода та енергійна людина

не маєте іпотек, кредитів і дітей

є страхування

ви загалом ризикова людина

"У такому випадку резервний фонд можна створювати із розрахунку на 3 місяці. Якщо ж у вас високий ризик втрати роботи, є кредити чи іпотека, резервний фонд треба створити з розрахунку на 9 місяців", - говорить Рудевіч.

Як створити резервний фонд

"Резервний фонд - це не долари чи євро під подушкою, які ви просто відклали і вони лежать. Насправді це не резервний фонд, бо так їх з'їдає інфляція із 100-відсотковою гарантією. Ваші гроші мають бути захищеними", - пояснює фінансист.

Рудевіч наголошує, що при створенні резервного фонду варто врахувати два моменти - у якій валюті заощаджувати та як і де зберігати ці гроші.

"Вибирайте дві-три валюти. Наприклад, долар, євро і гривня. І пропорцію робіть 60-80% - іноземна валюта і 20-40% - гривня", - говорить експерт.