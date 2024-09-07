Как экономить и сохранить деньги при росте цен на продукты: полезные лайфхаки

По словам эксперта, расходы на продукты питания относятся к категории "Товары первой потребности".

"И что интересно, в исследовании аналитической компании Deloitte отмечается, что расходы украинцев на базовые нужды (речь идет не только о пищевых продуктах, но и ежемесячных обязательных платежах) заметно выше, чем в других европейских странах", - отмечает Елена Шепель.

Для сравнения: в Украине эта сумма составляет 66% от месячного бюджета, в Германии - 40%, а в Польше - всего 36%.

"Разница ощутима, согласитесь. Эти данные говорят и о том, что большинство украинцев до сих пор не овладели искусством оптимизации, которое всегда было популярно в европейских странах. Впрочем, учиться никогда не поздно. Вы будете довольны, когда результатом экономии станут сохраненные средства", - отмечает специалист.

Первый совет: ходить в супермаркет сытым

Когда человек голоден, он совершает импульсивные покупки. Даже если у вас есть четкий список продуктов, которые необходимо купить, его будет трудно соблюдать.

"Ходить на закупки в супермаркет на голодный желудок - плохая идея. Скорее всего, на кассе вы окажетесь с корзинкой, в которой будут продукты, которые вызвали у вас наибольший аппетит. В этот момент вам не жалко денег, поскольку у вас есть только одно желание - утолить голод. Поэтому сумма чека будет больше, чем вы надеялись потратить", - говорит Шепель.

Она также отмечает, что список покупок - это обязательное условие для тех, кто хочет экономить. И не покупать что-то вне списка можно только на сытый желудок.

"Плохо влияет на бюджет еще одна привычка - ежедневно заходить в супермаркет за мелочами. Зашли только за сметаной, а на кассе оказались с набором продуктов на 500 гривен. Знакомая ситуация? Украинцы посещают супермаркет практически через день (об этом тоже говорится в исследовании). Так растет ежемесячная сумма расходов. Чтобы минимизировать импульсивные покупки, не берите на закупки детей. Малыши всегда просят купить игрушку или сладости. Если оставить детей дома не можете - выделяйте на импульсивные покупки отдельныій бюджет", - советует эксперт.

Второй совет: составляйте меню в неделю

Чтобы не пришлось каждый день придумывать чем накормить родных и, опять же, ходить в маркет - составляйте меню на неделю. Питание на дому обычно стоит дешевле, чем еда в ресторанах или доставка готовых блюд.

"В интернете есть много кулинарных сайтов со сформированными меню на неделю. Вам только нужно выбрать вариант, который понравится всей семье. Хотя к созданию недельного меню можно подключить всех членов семьи, превратив этот процесс в развлечение. Взрослые и дети вместе будут выдумывать блюда, которые их хочется отведать на этой неделе. Этот опыт будет особенно полезен для детей, поскольку научит их планировать", - советует Елена Шепель.

Кстати, гораздо удобнее создавать недельное меню, пользуясь списком продуктов, которые есть у вас дома. Прочитав список, вы поймете для каких блюд у вас есть ингредиенты. Еще один плюс списка - он позволяет контролировать срок годности продуктов. Вам больше не придется выбрасывать крупы, и снова покупать новые.

Финансовый эксперт Елена Шепель советует ходить в магазин сытыми и составлять списки

Третий совет: покупайте по более низким ценам

Попытайтесь заказывать продукты онлайн в сетях оптовых супермаркетов. Продукты длительного хранения - крупы, макароны, консервы - выгоднее покупать в больших количествах.

"Это также поможет вам избежать импульсивных покупок. Приятной неожиданностью станет то, что ваша потребительская корзина не изменилась, но вы купили все необходимое по ощутимо более низким ценам. Летом сезонные фрукты и овощи стоят дешевле, поэтому стоит посмотреть в сторону местных производителей, торгующих собственной продукцией на рынках и ярмарках Это могут быть не только фермеры, но и обычные бабушки, которые привозят на рынок продукцию из собственного сада и огорода", - объясняет эксперт.

Она также советует не забывать об акциях в супермаркетах. Обычно в каждом крупном маркете есть полочка с акционными предложениями.

"Загрузите на смартфон приложение супермаркета, чтобы вам было удобно отслеживать все скидки. Сэкономить внушительную сумму можно покупая товары в больших упаковках", - предлагает специалист.

Четвертый совет: сравните цены

Возможно, вы привыкли ходить в супермаркет, который расположен рядом с вашим домом, но купив привычные продукты в другом магазине, можете получить чек в котором сумма будет на 100 гривен меньше, чем вы привыкли тратить. Поэтому никогда не ленитесь сравнивать цены в разных магазинах.

"Чтобы узнать актуальные цены, необязательно ходить по всем маркетам. Достаточно загрузить приложения торговых сетей, чтобы сравнить цены и воспользоваться акциями. Внимательнее смотрите на полочки с выложенными товарами. Самые дорогие выкладывают на уровне глаз (не зря такие полочки маркетологи называют "золотыми"). Все что стоит дешевле - лежит заметно ниже, но не значит, что имеет худшее качество", - объясняет Елена.

Она добавила, что вообще существует множество способов заставить покупателя приобрести товар. Например, в маркетах регулярно меняют местоположение товаров, чтобы люди дольше ходили по залу и больше покупали.

А бананы - один из самых популярных товаров среди покупателей - всегда ставят ближе ко входу. Зная эти секреты вы легко избежите ловушек, расставленных маркетологами и сохраните собственные деньги.