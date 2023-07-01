Як економити сотні гривень після зростання тарифів на воду: прості і дієві способи

Захистіть свої водопровідні системи

Переконайтеся, що всі сантехнічні пристрої (крани-змішувачі, кульові клапани тощо) і механізми належним чином працюють і не протікають. Витік води може бути непомітним, але здатна призвести до накопичувальних витрат.

Використовуйте ефективні пристрої для збереження води

Придбайте економічні насадки на крани та душі. Встановлення економних змішувачів та душових головок може суттєво знизити витрати води без втрати комфорту. Це вкрай ефективний спосіб зниження фінансових розходів.

Не залишайте крани відкритими

Коли чистите зуби або голитесь, закривайте крани. Це може здатись дрібницею, але великі економії починаються з малого!

Використовуйте воду більш продуктивно при готуванні

Намагайтесь використовувати якомога менше води при митті овочів або приготуванні їжі. Не потрібно варити одне яйце у 10-літровій каструлі!

Не засиджуйтеся у ванній

Намагайтеся скоротити час, проведений у душі або ванній. Кожна зайва хвилина, проведена під приємними струменями води, може потім неприємно вас вразити у платіжці.

Використовуйте воду повторно

Замість того, щоб виливати воду, що залишилася після варіння їжі або, наприклад, прання, можна використовувати її для поливу рослин або прибирання.

Завантажуйте посудомийну і пральну машини

Перед тим, як почати прання чи миття посуду, переконайтеся, що ваша машина заповнена максимально, не розтягуйте на кілька сесій. Максимальна експлуатація пралки і посудомийки зекономить воду і ваші гроші.

Крім того, експерти радять для економії води встановити дворівневий злив води в туалеті і системи рециркуляції води (вони вимагають початкових інвестицій, але в довгостроковій перспективі допоможуть заощадити значну суму грошей).

Якщо ж ви живете у приватному будинку з власним подвір’ям і присадибною ділянкою чи садом, то використовуйте системи краплинного поливу, які беруть менше води, ніж традиційні шланги.

Також поливайте рослини рано вранці або пізно ввечері, коли вода менше випаровується.

Разом з тим радимо використовувати бочки для збору дощової води, якою потім можна поливати город.

До всього цього важливо навчити всіх членів сім'ї економити воду і зрозуміти, наскільки важливо це для нашої планети і власного бюджету. Економія води - це колективне завдання, і всі повинні брати участь у цьому процесі.