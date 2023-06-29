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Названо три області України, в яких тариф на воду не підвищать

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Четвер 29 червня 2023 21:04
Названо три області України, в яких тариф на воду не підвищать Фото: названо три області України, в яких тариф на воду не підвищать (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні з 1 липня 2023 року буде підвищено вартість водопостачання та водовідведення. Однак в трьох областях розмір платіжок для українців - не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови НКРЕКП.

Мова йде про Херсонську, Миколаївську та Харківську області. Це пов'язано з тим, що на їх території тривають бойові дії, а більшість населених пунктів постраждала від дій окупантів.

Також не зміниться сума у платіжках для тих, хто отримує субсидії, через те, що вони будуть автоматично перераховані.

Варто зауважити, що в інших областях тариф на воду буде підвищено у два етапи - 1 липня та 1 вересня. Дане рішення було прийнято засіданні НКРЕКП у четвер, 29 червня. Воно пов'язане зі значним здорожчанням електроенергії та реагентів для очищення води.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що тарифи на воду планували підняти ще на початку червня. Однак тоді підвищення відклали у зв'язку з тим, що спочатку нові тарифи на воду необхідно було прорахувати для бізнесу.

Раніше Кабінет міністрів України підняв тариф на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 гривні за кВт-год. Рішення продиктоване підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогими ремонтами після російських атак.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це мінімальний тариф, який дозволить зберегти енергетичну систему.

Про те, на скільки виростуть платіжки, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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