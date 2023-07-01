Как экономить сотни гривен после повышения тарифов на воду: простые и действенные способы

Защитите свои водопроводные системы

Убедитесь, что все сантехнические устройства (краны-смесители, шаровые клапаны и т. п.) и механизмы должным образом работают и не протекают. Утечка воды может быть незаметной, но способна привести к накопительным расходам.

Используйте эффективные устройства для экономии воды

Купите экономичные насадки на краны и души. Установка экономичных смесителей и душевых головок может существенно снизить расход воды без потери комфорта. Это очень действенный метод понижения денежных расходов.

Не оставляйте краны открытыми

Когда чистите зубы или бреетесь, закрывайте краны. Это может показаться пустяком, но большие экономии начинаются с малого!

Используйте воду более продуктивно при приготовлении

Старайтесь использовать как можно меньше воды при мытье овощей или приготовлении пищи. Не нужно варить одно яйцо в 10-литровой кастрюле!

Не засиживайтесь в ванной

Старайтесь сократить время, проведенное в душе или ванной. Каждая лишняя минута, проведенная под приятными струями воды, может потом вас неприятно удивить в платежке.

Используйте воду повторно

Вместо того чтобы выливать воду, оставшуюся после варки пищи или, например, стирку, можно использовать ее для полива растений или уборки.

Загружайте посудомоечную и стиральную машины

Прежде чем начать стирку или мытье посуды, убедитесь, что ваша машина заполнена максимально, не растягивайте на несколько сессий. Максимальная эксплуатация стиралки и посудомойки сэкономит воду и ваши деньги.

Кроме того, эксперты советуют для экономии воды установить двухуровневый ливень воды в туалете и системы рециркуляции воды (они требуют начальных инвестиций, но в долгосрочной перспективе помогут сэкономить значительную сумму денег).

Если вы живете в частном доме с собственным двором и приусадебным участком или садом, то используйте системы капельного полива, которые берут меньше воды, чем традиционные шланги.

Также поливайте растения ранним утром или поздно вечером, когда вода меньше испаряется.

Вместе с тем рекомендуем использовать бочки для сбора дождевой воды, которой потом можно поливать огород.

Ко всему этому важно научить всех членов семьи экономить воду и понять, как важно это для нашей планеты и собственного бюджета. Экономия воды - это коллективная задача, и все должны участвовать в этом процессе.