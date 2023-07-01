Тариф на воду в Україні збільшили. Яка ціна буде з 1 липня (список по містах)

З 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Суми в квитанціях зростуть у середньому на третину.

Докладніше про те, які ціни на воду для населення будуть у містах з 1 липня – у матеріалі РБК-Україна .

На скільки подорожчає вода

Рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів стосується 34 водоканалів країни. Ціни встановлені для кожного підприємства окремо, залежно від регіону. Середній розмір підвищення становитиме 32%.

Якщо домогосподарство у середньому використовує 6,5 кубів води на місяць та раніше сплачувало 194 грн/міс (тариф – 29,78 грн/куб.м), то з 1 липня ця сума збільшиться до 256 грн/міс (новий тариф – 39,37 грн/куб.м). Таким чином, вода подорожчає в середньому на 62 грн/міс.

Тарифи по містах

У Києві новий тариф з 1 липня становитиме 41,136 грн/куб.м (раніше 30,384 грн/куб.м):

централізоване водопостачання 22,884 грн/куб.м з ПДВ (раніше 16,164 грн/куб.м);

централізоване водовідведення 18,252 грн/м³ з ПДВ (раніше 14,22 грн/куб.м).

В інших містах встановлено такі тарифи (зазначено суму послуг водопостачання+водовідведення, з урахуванням ПДВ 20%):

"Луцькводоканал" – 32,55 грн

"Аульський водовід" (Дніпропетровська облрада) – 34,28 грн

"Енергоресурси" (Нікополь) – 40,89 грн

"Кривбассводоканал" (Кривий Ріг) – 38,74 грн

"Краматорський водоканал" – 39,61 грн

ПУВКГ Ужгорода – 54,57 грн

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 36,72 грн

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 36,66 грн

"Білацеркваввода" – 50,08 грн

"Львівводоканал" – 29,07 грн

"Інфокс" (філія "Інфоксводоканал", Одеса) – 46,36 грн

"Кременчукводоканал" – 41,16 грн

"Полтававодоканал" – 44,44 грн

"Міськводоканал" (Сумська міська рада) – 38,68 грн

КП "Хмельницькводоканал" – 34,36 грн

КП "Міськтепловодоенергія" (Кам'янець-Подільський) – 37,66 грн

"Чернівціводоканал" – 32,97 грн

Нікопольське ПУВКГ – 42,74 грн

"Дніпроводоканал" – 40,66 грн

"Рівнеоблводоканал" – 45,25 грн

Хто платитиме за воду більше

У НКРЕКП зазначають, що підвищення тарифів буде поетапним для тих водоканалів, де зростання цін виявилося найбільшим.

Ціни піднімуть з 1 липня, а потім 1 вересня – другий етап підвищення.

Тарифи будуть такими (з урахуванням ПДВ):

"Вінницяоблводоканал": з 1 липня – 35,82 грн; з 1 серпня – 42,9 грн

"Житомирводоканал": з 1 липня – 48,14 грн; з 1 серпня – 63,61 грн "Новомосковськводоканал": з 1 липня – 59,17 грн; з 1 серпня – 61,06 грн

"Дніпро – Західний Донбас": з 1 липня – 39,13 грн; з 1 серпня – 42,21 грн

Павлоградське ПУВКГ: з 1 липня – 69,96 грн; з 1 серпня – 75,75 грн

"Дніпро – Кіровоград": з 1 липня – 55,02 грн; з 1 серпня – 63,94 грн

"Дрогобичводоканал": з 1 липня – 53,68 грн; з 1 серпня – 62,17 грн

"Тернопільводоканал": з 1 липня – 44,11 грн; з 1 серпня – 51,08 грн

"Черкасиводоканал": з 1 липня – 35,43 грн; з 1 серпня – 38,98 грн

"Чернігівводоканал": з 1 липня – 39,01 грн; з 1 серпня – 44,73 грн

"Броваритепловодоенергія": з 1 липня – 38,06 грн; з 1 серпня – 43,35 грн

Для цих підприємств встановлені найвищі тарифи, оскільки вони мають невисокі обсяги реалізації послуг, високу частку реагентів у тарифах, велику довжину мереж, а також використовують покупну воду та/або очищають стічні води в інших ліцензіатів.

Де ціну на воду не підвищать

Суми у платіжках за воду не зміняться для мешканців трьох областей. У Миколаївській, Херсонській та Харківській областях збережеться колишній тариф.

Таке рішення пов'язане з тим, що на території цих регіонів продовжуються бойові дії, а більшість населених пунктів постраждали від російських окупантів.

Коли суми у платіжках зростуть

Нові тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення діятимуть з 1 липня 2023 року.

Це означає, що суми у платіжках за спожиті кубометри у липні зростуть і позначаться у квитанціях за послуги ЖКГ, які українці отримають у серпні.

З чим пов'язана зміна тарифів

Перегляд тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення планувався з кінця минулого року. 29 червня НКРЕКП все ж таки затвердила нові ціни на воду, перед цим підвищивши тарифи на електроенергію для бізнесу.

У Комісії пояснили, що підвищення цін обумовлено низкою факторів:

збільшенням витрат за електроенергію;

підвищенням оплати праці робітникам водоканалів;

зростанням обсягів закупівлі реагентів;

зобов'язаннями ліцензіатів за кредитами;

враховано компенсацію вартості електроенергії з початку 2023 року;

зменшенням обсягів реалізації послуг через скорочення попиту під час війни;

стрімким підвищенням цін на пальне.

Крім того, на зміні тарифів відбилися непередбачені витрати на ремонтні роботи після руйнування інфраструктури.