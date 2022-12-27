Як за два кроки вивести ненависні пігментні плями: лікарі розкрили секрет

Пігментні плями на обличчі та руках часто стають причиною комплексів у жінок. Але цієї проблеми легко позбутися, якщо дотримуватись всього лиш двох порад від лікарів.

Як вивести пігментні плями зі шкіри та якими косметичними засобами слід користуватися, щоб ті не повернулись, розповіли на медичній сторінці в Instagram .

Чому на шкірі з'являються пігментні плями

Проблема гіперпігментації - мало не найчастіший естетичний недолік, із яким доводиться боротися. Пігментація виникає через порушення роботи меланоцитів, унаслідок якого:

1) або надто активно стимулюється вироблення меланіну в епідермісі. Це такий пігмент, що надає шкірі та волоссю забарвлення.

2) або меланін виробляється безперервно, а не лише у відповідь на вплив ультрафіолету.

Які фактори це спричиняють:

надмірна любов до засмаги та відсутність захисту від сонця

вікові зміни

гормональні чинники

хронічні стреси

пошкодження шкіри

прийом певних лікарських засобів

генетична схильність

Як позбутися пігментації шкіри

Лікарі запевняють, що позбутись пігментних плям можна за два кроки. Перший - застосовуйте засоби з активними речовинами для корекції вироблення меланіну. Другий - робіть пілінг із комплексом кислот для прискорення епідермального оновлення та/або виконання таких процедур, як лазерне шліфування, хімічний пілінг, дермабразія тощо.

Які активні інгредієнти використовують для депігментації і яка їх дія:

Ніацинамід - для скорочення вироблення меланіну, освітлення та заспокоєння шкіри.

АНА-кислоти (гліколева, хепес, сечовина) - для відлущення й освітлення шкіри, розгладження текстури шкіри, рівномірного тону.

Вітамін С - для стимуляції оновлення клітин шкіри, надання їй сяяння та як антиоксидант.

"Для ефективної роботи з пігментацією використовуємо комбінацію цих речовин у високих концентраціях. Для цього варто звернутися на консультацію до лікаря-дерматолога й вибрати оптимальну для вас схему лікування. А якісні та доступні засоби ви неодмінно знайдете серед аптечної дерматокосметики", - наголошують лікарі.

Варто додати у щоденний догляд дерматокосметичну сироватку проти пігментних плям і зморшок. Зверніть увагу на наявність результатів клінічних досліджень і на склад.

Якщо є схильність до пігментації, необхідно використовувати сонцезахисні засоби. І не тільки в теплу пору року, а завжди. Особливо під час активної роботи з пігментними плямами.

Зараз у доступі є широка лінійка сонцезахисних засобів, спеціально розроблених для чутливої шкіри, схильної до пігментації.