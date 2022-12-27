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Как быстро вывести ненавистные пигментные пятна: врачи раскрыли секрет

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Вторник 27 декабря 2022 16:27
Как быстро вывести ненавистные пигментные пятна: врачи раскрыли секрет Как избавиться от пигментных пятен на лице (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Пигментные пятна на лице и руках часто становятся причиной комплексов у женщин. Но от этой проблемы легко избавиться, если придерживаться всего двух советов от врачей.

Как вывести пигментные пятна из кожи и какими косметическими средствами следует пользоваться, чтобы те не вернулись, рассказали на медицинской странице в Instagram.

Почему на коже появляются пигментные пятна

Проблема гиперпигментации - едва ли не самый частый эстетический недостаток, с которым приходится бороться. Пигментация возникает из-за нарушения работы меланоцитов, вследствие которого:

1) или слишком активно стимулируется выработка меланина в эпидермисе. Это такой пигмент, который придает окраске коже и волосам.

2) или меланин производится непрерывно, а не только в ответ на воздействие ультрафиолета.

Какие факторы это вызывают:

  • чрезмерная любовь к загару и отсутствие защиты от солнца
  • возрастные изменения
  • гормональные факторы
  • хронические стрессы
  • повреждение кожи
  • прием определенных лекарственных средств
  • генетическая предрасположенность

Как избавиться от пигментации кожи

Врачи уверяют, что избавится от пигментных пятен можно за два шага. Первый - применяйте средства с активными веществами для коррекции выработки меланина. Второй - делайте пилинг с комплексом кислот для ускорения эпидермального обновления и/или выполнения таких процедур, как лазерная шлифовка, химический пилинг, дермабразия и т.д.

Какие активные ингредиенты используют для депигментации и какое их действие:

Ниацинамид - для сокращения выработки меланина, осветления и успокоения кожи.

АНА-кислоты (гликолева, хепес, мочевина) - для отшелушивания и осветления кожи, разглаживания текстуры кожи, равномерного тона.

Витамин С - для стимуляции обновления клеток кожи, придания ей сияния и как антиоксидант.

"Для эффективной работы с пигментацией используем комбинацию этих веществ в высоких концентрациях. Для этого стоит обратиться на консультацию к врачу-дерматологу и выбрать оптимальную для вас схему лечения. А качественные и доступные средства вы обязательно найдете среди аптечной дерматокосметики", - отмечают врачи.

Также следует добавить в ежедневный уход дерматокосметическую сыворотку против пигментных пятен и морщин. Обратите внимание на наличие результатов клинических исследований и состава.

Если есть склонность к пигментации, необходимо использовать солнцезащитные средства. И не только в теплое время года, а всегда. Особенно во время активной работы с пигментными пятнами.

Сейчас в доступе широкая линейка солнцезащитных средств, специально разработанных для чувствительной кожи, склонной к пигментации.

Недавно мы рассказывали о том, как можно быстро отрастить ногти.

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