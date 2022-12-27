Как быстро вывести ненавистные пигментные пятна: врачи раскрыли секрет

Пигментные пятна на лице и руках часто становятся причиной комплексов у женщин. Но от этой проблемы легко избавиться, если придерживаться всего двух советов от врачей.

Как вывести пигментные пятна из кожи и какими косметическими средствами следует пользоваться, чтобы те не вернулись, рассказали на медицинской странице в Instagram .

Почему на коже появляются пигментные пятна

Проблема гиперпигментации - едва ли не самый частый эстетический недостаток, с которым приходится бороться. Пигментация возникает из-за нарушения работы меланоцитов, вследствие которого:

1) или слишком активно стимулируется выработка меланина в эпидермисе. Это такой пигмент, который придает окраске коже и волосам.

2) или меланин производится непрерывно, а не только в ответ на воздействие ультрафиолета.

Какие факторы это вызывают:

чрезмерная любовь к загару и отсутствие защиты от солнца

возрастные изменения

гормональные факторы

хронические стрессы

повреждение кожи

прием определенных лекарственных средств

генетическая предрасположенность

Как избавиться от пигментации кожи

Врачи уверяют, что избавится от пигментных пятен можно за два шага. Первый - применяйте средства с активными веществами для коррекции выработки меланина. Второй - делайте пилинг с комплексом кислот для ускорения эпидермального обновления и/или выполнения таких процедур, как лазерная шлифовка, химический пилинг, дермабразия и т.д.

Какие активные ингредиенты используют для депигментации и какое их действие:

Ниацинамид - для сокращения выработки меланина, осветления и успокоения кожи.

АНА-кислоты (гликолева, хепес, мочевина) - для отшелушивания и осветления кожи, разглаживания текстуры кожи, равномерного тона.

Витамин С - для стимуляции обновления клеток кожи, придания ей сияния и как антиоксидант.

"Для эффективной работы с пигментацией используем комбинацию этих веществ в высоких концентрациях. Для этого стоит обратиться на консультацию к врачу-дерматологу и выбрать оптимальную для вас схему лечения. А качественные и доступные средства вы обязательно найдете среди аптечной дерматокосметики", - отмечают врачи.

Также следует добавить в ежедневный уход дерматокосметическую сыворотку против пигментных пятен и морщин. Обратите внимание на наличие результатов клинических исследований и состава.

Если есть склонность к пигментации, необходимо использовать солнцезащитные средства. И не только в теплое время года, а всегда. Особенно во время активной работы с пигментными пятнами.

Сейчас в доступе широкая линейка солнцезащитных средств, специально разработанных для чувствительной кожи, склонной к пигментации.