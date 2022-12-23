Шикарний манікюр до свят: три секрети, які дозволять швидко відростити нігті

Взимку через брак вітамінів нігті стають тонкими і швидко ламаються. Відновити здоров'я нігтьової пластини можна завдяки косметичним засобам та спеціальним процедурам. Якщо мрієте про шикарний манікюр на свята, то варто уже подбати про стан нігтів.

Про те, як можна швидко відростити нігті і зробити їх здоровими, розповідаємо у матеріалі нижче.

Від чого залежить швидкість росту нігтів

Нігті можуть сповільнити свій ріст із багатьох причин. В основному це залежить від внутрішніх процесів організму. Проте часті травми і пошкодження нігтьової пластини також можуть вплинути на це.

Які фактори важливі:

Гормональні зміни в жіночому організмі. Підлітковий вік, вагітність, передменструальний період можуть прискорювати або сповільнювати ріст нігтів в залежності від загального стану здоров'я організму

Робота, що спричиняє сточування нігтів. Це може бути неакуратний друк на клавіатурі, масаж, інші види ручної роботи

Сувора дієта з малою кількістю жирів, вуглеводів, вітамінів

Регулярний контакт з хімічними речовинами - мийними засобами тощо.

Порушення обміну речовин в організмі, проблемами з кровообігом

Шкідлива звичка гризти нігті

Пришвидшити ріст нігтів можуть вітаміни. Найкраще їх отримувати з повноцінного, різноманітного раціону. Проте можна приймати і спеціальні препарати, але лише в тому випадку, коли їх призначить спеціаліст. Самостійні експерименти з вітамінами можуть закінчитись плачевно для здоров'я.

Як пришвидшити ріст нігтів

Це можна зробити кількома способами. Зокрема використовувати спеціальні емалі та засоби, що збагачені вітамінами E і D.

Другий спосіб - робити спеціальні ванночки та маски для нігтів, які оздоровлюють, зміцнюють і сприяють росту нігтьової пластини. Вони надають блиску нігтям, зволожують пластину і насичують вітамінами та маслами.

Ділимось рецептами ванночок для нігтів:

Лимонний сік зміцнює ніготь і водночас робить пластину еластичною. Є два способи застосування лимонного соку - його можна втирати в нігтьову пластину у чистому вигляді, або робити з нього ванночки.

Для цього розведіть сік з водою у співвідношенні 1:1. У розчин опустіть кінчики пальців на кілька хвилин. Така ванночка висвітлить нігтьову пластину, пом'якшить шкіру рук і кутикули.

Ванночка з відвару реп’яха також покращить стан нігтів. У склянці окропу запарте 2 столові ложки кореня реп’яха. Залиште на годину, аби відвар настоявся. Тоді підігрійте до комфортної для рук температури.

Перелийте розчин у зручну посудину й опустіть у неї пальці. Для гарного ефекту варто тримати руки у ванночці протягом пів години. Таку процедуру радять робити щодня.

Перцева маска також допоможе прискорити ріст нігтів. Стан нігтьової пластини залежить від кровообігу на кінчиках пальців. А червоний перець добре стимулює кровообіг.

Для косметичної маски змішайте половину чайної ложки червоного перцю з чайною ложкою меду і додайте 5 крапель соку лимона. Нанесіть суміш на нігті та потримати 20-25 хвилини. Змийте теплою водою. Якщо хочете отримати максимальний ефект, то робіть цю процедуру через день.