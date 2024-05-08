Як довго зберігати морозиво, щоб воно не зіпсувалося

Як довго можна зберігати морозиво

Хоча здається, що морозиво не може зіпсуватися - адже його можна заморозити - воно має термін зберігання. Це зумовлено не лише погіршенням смакових властивостей, а й можливістю розмноження патогенних організмів.

Термін зберігання морозива відрізняється залежно від:

складників - консерванти і жир подовжують термін зберігання;

- консерванти і жир подовжують термін зберігання; упакування - герметичність впливає на дію повітря;

- герметичність впливає на дію повітря; методу виробництва - відсутність консервантів скорочує терміни зберігання;

- відсутність консервантів скорочує терміни зберігання; температури зберігання - вища температура скорочує терміни придатності.

Зазвичай, морозиво, виготовлене в промислових масштабах, може зберігатися від 30 днів (як молочне морозиво) до 24 місяців при дотриманні рекомендованих умов. Саме тому необхідно звертати увагу на дату виготовлення і рекомендації виробника.

В термосумці морозиво в заводському упакуванні може зберігатися приблизно 2 години.

Як правильно зберігати морозиво

Домашнє морозиво найкраще вживати одразу. Для зберігання магазинного морозива необхідно дотримуватися наступних рекомендацій, як і умов зберігання від виробника:

температура в морозилці має становити -18 і нижче, без перепадів;

упакування має бути герметичним;

не рекомендується зберігати морозиво разом з м’ясом, крабовими паличками чи рибою;

в морозилці не повинно бути запаху;

не рекомендується повторно заморожувати морозиво після розморожування.

Чи псується морозиво

Морозиво може псуватися не лише тоді, коли полежало поза холодильником, а й від перепадів температури. Адже в розмороженому виробі можуть розмножуватися бактерії - тож вживати зіпсоване морозиво не варто.

На те, що морозиво зіпсувалося, вказують такі ознаки: