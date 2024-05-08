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Як довго зберігати морозиво, щоб воно не зіпсувалося

Скільки можна зберігати морозиво (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Морозиво - популярний засіб врятуватися від спеки, яка наближається вже наприкінці весни. Тож хтось купує морозиво заздалегідь - проте терміни придатності такого продукту не вічні.

Про те, як довго можна зберігати морозиво, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: Хладопром, Zberihannya.

Як довго можна зберігати морозиво

Хоча здається, що морозиво не може зіпсуватися - адже його можна заморозити - воно має термін зберігання. Це зумовлено не лише погіршенням смакових властивостей, а й можливістю розмноження патогенних організмів.

Термін зберігання морозива відрізняється залежно від:

  • складників - консерванти і жир подовжують термін зберігання;
  • упакування - герметичність впливає на дію повітря;
  • методу виробництва - відсутність консервантів скорочує терміни зберігання;
  • температури зберігання - вища температура скорочує терміни придатності.

Зазвичай, морозиво, виготовлене в промислових масштабах, може зберігатися від 30 днів (як молочне морозиво) до 24 місяців при дотриманні рекомендованих умов. Саме тому необхідно звертати увагу на дату виготовлення і рекомендації виробника.

В термосумці морозиво в заводському упакуванні може зберігатися приблизно 2 години.

Як правильно зберігати морозиво

Домашнє морозиво найкраще вживати одразу. Для зберігання магазинного морозива необхідно дотримуватися наступних рекомендацій, як і умов зберігання від виробника:

  • температура в морозилці має становити -18 і нижче, без перепадів;
  • упакування має бути герметичним;
  • не рекомендується зберігати морозиво разом з м’ясом, крабовими паличками чи рибою;
  • в морозилці не повинно бути запаху;
  • не рекомендується повторно заморожувати морозиво після розморожування.

Чи псується морозиво

Морозиво може псуватися не лише тоді, коли полежало поза холодильником, а й від перепадів температури. Адже в розмороженому виробі можуть розмножуватися бактерії - тож вживати зіпсоване морозиво не варто.

На те, що морозиво зіпсувалося, вказують такі ознаки:

  • за структурою морозиво стає схожим на пісок;
  • поява солоного або кислого смаку;
  • поява крапельок води на глазурі;
  • поява великих шматочків льоду;
  • "роздуте" упакування;
  • поява білого нальоту.

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати фрукти.

Читайте також про те, як довго можна зберігати відкрите вино.

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