Як довго зберігати морозиво, щоб воно не зіпсувалося

Морозиво - популярний засіб врятуватися від спеки, яка наближається вже наприкінці весни. Тож хтось купує морозиво заздалегідь - проте терміни придатності такого продукту не вічні.
Про те, як довго можна зберігати морозиво, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Хладопром, Zberihannya.
Хоча здається, що морозиво не може зіпсуватися - адже його можна заморозити - воно має термін зберігання. Це зумовлено не лише погіршенням смакових властивостей, а й можливістю розмноження патогенних організмів.
Термін зберігання морозива відрізняється залежно від:
Зазвичай, морозиво, виготовлене в промислових масштабах, може зберігатися від 30 днів (як молочне морозиво) до 24 місяців при дотриманні рекомендованих умов. Саме тому необхідно звертати увагу на дату виготовлення і рекомендації виробника.
В термосумці морозиво в заводському упакуванні може зберігатися приблизно 2 години.
Домашнє морозиво найкраще вживати одразу. Для зберігання магазинного морозива необхідно дотримуватися наступних рекомендацій, як і умов зберігання від виробника:
Морозиво може псуватися не лише тоді, коли полежало поза холодильником, а й від перепадів температури. Адже в розмороженому виробі можуть розмножуватися бактерії - тож вживати зіпсоване морозиво не варто.
На те, що морозиво зіпсувалося, вказують такі ознаки:
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