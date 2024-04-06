Скільки можна зберігати відкрите вино і як це правильно робити

Вино може бути чудовим святковим напоєм, однак іноді його неможливо випити повністю.Тоді ж постає питання: як довго може зберігатися відкоркована пляшка з вином?

Про те, як довго можна зберігати відкриту пляшку вина і як це зробити, щоб напій не зіпсувався і не втратив смакових якостей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Скільки можна зберігати відкрите вино

Передусім, відкорковане вино не може зберігатися впродовж тривалого періоду.

Попри те, що в напої продовжують відбуватися хімічні реакції завдяки впливу незначної кількості повітря, яке потрапляє до вина через натуральну пробку, неконтрольований процес оксидації, який починається з відкорковуванням, призводить до псування вина.

Саме тому відкрите вино рекомендують зберігати здебільшого 1-2 дні за певних умов. Крім цього, на тривалість зберігання впливають не тільки зовнішні умови, а й сорт вина та його вік - старі вина псуються швидше, аніж молоді.

Термін зберігання для різних сортів вина:

Червоне вино: на те, як довго можна зберігати червоне вино, впливає його вік - вина віком понад 10 років краще не зберігати, а випити одразу, молоді - до 5 днів, при цьому сухі зберігаються максимум 2 дні.

на те, як довго можна зберігати червоне вино, впливає його вік - вина віком понад 10 років краще не зберігати, а випити одразу, молоді - до 5 днів, при цьому сухі зберігаються максимум 2 дні. Біле вино: можна зберігати 3-5 днів після відкорковування, однак насичені білі вина окислюються трохи швидше - за 1-2 дні - оскільки вони зазвичай піддаються впливу більшої кількості кисню під час процесу старіння.

Термін зберігання вина залежить від сорту (ілюстрація: Freepik)

Рожеве вино: зберігається протягом 1-2 днів після відкорковування, за рекомендованих умов.

зберігається протягом 1-2 днів після відкорковування, за рекомендованих умов. Ігристе вино: зберігається лише 1 день, потім починає втрачати бульбашки і смак - тож його, як і старе вино, взагалі рекомендовано випити в день відкорковування.

зберігається лише 1 день, потім починає втрачати бульбашки і смак - тож його, як і старе вино, взагалі рекомендовано випити в день відкорковування. Кріплене вино: закорковане, може зберігатися місяцями через високий вміст таніну і алкоголю, які сприяють тривалому зберіганню після відкриття.

Як краще зберігати відкрите вино

Перелийте в меншу пляшку

Пляшка має бути такого об'єму, щоб вино досягало шийки пляшки - тоді повітря, і відповідно, впливу кисню, буде значно менше.

Герметично закоркуйте пляшку

Для цього підійде навіть корок, яким була закрита пляшка. Однак можна придбати в магазині спеціальний багаторазовий корок для вина або ж навіть замотати отвір пляшки поліетиленовою плівкою.

Зберігайте у вертикальному положенні

Зберігання пляшки у вертикальному положенні гарантує, що піддаватися впливу кисню буде менша поверхня. Якщо поставити пляшку на бік, більша поверхня зазнає впливу кисню, який проникає всередину після відкорковування.

Тримайте пляшку якомога далі від сонця

Світло та ультрафіолет легко проникають крізь прозорі та зелені пляшки. Крім цього, сонячне світло провокує процес виділення сірки, який може вплинути на аромат і на смак вина.

Зберігайте в холодному, темному місці

Холодильник - чудовий варіант для зберігання. Холодна температура не зупинить руйнування відкритого вина, але може значно сповільнити цей процес.

Ознаки зіпсованого вина

Хоча зіпсоване вино може й не призвести до інтоксикації, як мінімум, його колір і неповторний смак зазнають негативних змін.

Серед ознак того, що відкорковане вино стоїть надто довго: