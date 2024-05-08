Как долго хранить мороженое, чтобы оно не испортилось

Мороженое - популярное средство для спасения от жары, которая приближается уже в конце весны. Кто-то покупает мороженое заранее - однако сроки годности такого продукта не вечны.
О том, как долго можно хранить мороженое, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Хладопром, Zberihannya.
Хотя кажется, что мороженое не может испортиться - ведь его можно заморозить - оно имеет срок хранения. Это обусловлено не только ухудшением вкусовых свойств, но возможностью размножения патогенных организмов.
Срок хранения мороженого отличается в зависимости от:
Обычно мороженое, изготовленное в промышленных масштабах, может храниться от 30 дней (как молочное мороженое) до 24 месяцев при соблюдении рекомендованных условий. Поэтому необходимо обращать внимание на дату изготовления и рекомендации производителя.
В термосумке мороженое в заводской упаковке может храниться около 2 часов.
Домашнее мороженое лучше всего употреблять сразу. Для хранения магазинного мороженого необходимо соблюдать следующие рекомендации, как и условия хранения от производителя:
Мороженое может портиться не только тогда, когда полежало вне холодильника, но и от перепадов температуры. Ведь в размороженном изделии могут размножаться бактерии - так что употреблять испорченное мороженое не стоит.
На то, что мороженое испортилось, указывают следующие признаки:
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