Как долго хранить мороженое, чтобы оно не испортилось

Как долго можно хранить мороженое

Хотя кажется, что мороженое не может испортиться - ведь его можно заморозить - оно имеет срок хранения. Это обусловлено не только ухудшением вкусовых свойств, но возможностью размножения патогенных организмов.

Срок хранения мороженого отличается в зависимости от:

составляющих - консерванты и жир продлевают срок хранения;

- консерванты и жир продлевают срок хранения; упаковки - герметичность влияет на действие воздуха;

- герметичность влияет на действие воздуха; метода производства - отсутствие консервантов сокращает сроки хранения;

- отсутствие консервантов сокращает сроки хранения; температуры хранения - более высокая температура сокращает сроки годности.

Обычно мороженое, изготовленное в промышленных масштабах, может храниться от 30 дней (как молочное мороженое) до 24 месяцев при соблюдении рекомендованных условий. Поэтому необходимо обращать внимание на дату изготовления и рекомендации производителя.

В термосумке мороженое в заводской упаковке может храниться около 2 часов.

Как правильно хранить мороженое

Домашнее мороженое лучше всего употреблять сразу. Для хранения магазинного мороженого необходимо соблюдать следующие рекомендации, как и условия хранения от производителя:

температура в морозилке должна составлять -18 и ниже, без перепадов;

упаковка должна быть герметичной;

не рекомендуется хранить мороженое вместе с мясом, крабовыми палочками или рыбой;

в морозилке не должно быть запаха;

не рекомендуется повторно замораживать мороженое после разморозки.

Портится ли мороженое

Мороженое может портиться не только тогда, когда полежало вне холодильника, но и от перепадов температуры. Ведь в размороженном изделии могут размножаться бактерии - так что употреблять испорченное мороженое не стоит.

На то, что мороженое испортилось, указывают следующие признаки: