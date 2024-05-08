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Как долго хранить мороженое, чтобы оно не испортилось

Сколько можно хранить мороженое (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Мороженое - популярное средство для спасения от жары, которая приближается уже в конце весны. Кто-то покупает мороженое заранее - однако сроки годности такого продукта не вечны.

О том, как долго можно хранить мороженое, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: Хладопром, Zberihannya.

Как долго можно хранить мороженое

Хотя кажется, что мороженое не может испортиться - ведь его можно заморозить - оно имеет срок хранения. Это обусловлено не только ухудшением вкусовых свойств, но возможностью размножения патогенных организмов.

Срок хранения мороженого отличается в зависимости от:

  • составляющих - консерванты и жир продлевают срок хранения;
  • упаковки - герметичность влияет на действие воздуха;
  • метода производства - отсутствие консервантов сокращает сроки хранения;
  • температуры хранения - более высокая температура сокращает сроки годности.

Обычно мороженое, изготовленное в промышленных масштабах, может храниться от 30 дней (как молочное мороженое) до 24 месяцев при соблюдении рекомендованных условий. Поэтому необходимо обращать внимание на дату изготовления и рекомендации производителя.

В термосумке мороженое в заводской упаковке может храниться около 2 часов.

Как правильно хранить мороженое

Домашнее мороженое лучше всего употреблять сразу. Для хранения магазинного мороженого необходимо соблюдать следующие рекомендации, как и условия хранения от производителя:

  • температура в морозилке должна составлять -18 и ниже, без перепадов;
  • упаковка должна быть герметичной;
  • не рекомендуется хранить мороженое вместе с мясом, крабовыми палочками или рыбой;
  • в морозилке не должно быть запаха;
  • не рекомендуется повторно замораживать мороженое после разморозки.

Портится ли мороженое

Мороженое может портиться не только тогда, когда полежало вне холодильника, но и от перепадов температуры. Ведь в размороженном изделии могут размножаться бактерии - так что употреблять испорченное мороженое не стоит.

На то, что мороженое испортилось, указывают следующие признаки:

  • по структуре мороженое становится похожим на песок;
  • появление соленого или кислого вкуса;
  • появление капелек воды на глазури;
  • появление больших кусочков льда;
  • "раздутая" упаковка;
  • появление белого налета.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить фрукты.

Читайте также о том, как долго можно хранить открытое вино.

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