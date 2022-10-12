Як довго їжа може не псуватися у холодильнику: названо точні терміни

Готувати їжу, а потім зберігати її у холодильнику - цілком нормальна практика. Проте навіть охолоджені продукти можуть псуватися. Також кожен тип готової їжі має свої особливості та термін придатності.
Про це пише SantePlus.
Коли ми хочемо зберігати харчові продукти в холодильнику, необхідно враховувати його температуру. Вона завжди повинна бути в середньому 4 ℃, щоб запобігти псуванню їжі. Однак, якщо температура вища за зазначену, це сприятиме розкладанню.
Що стосується морозилки, то в ній завжди повинна бути температура нижче 0 градусів. Тільки тоді можна бути впевненим, що заморожені продукти зберігаються в оптимальному стані протягом більш тривалого періоду часу.
Ніколи не можна зберігати продукти в холодильнику в разі відключення електроенергії. Контейнери, в яких зберігаються харчові продукти, повинні бути ретельно очищені та продезінфіковані.
Важливо зберігати залишки в холодильнику або морозильній камері протягом 2 годин. В іншому випадку можуть з'явитись бактерій. У літні місяці це стає ще важливішим, оскільки мікроби ростуть швидше при кімнатній температурі.
Термін зберігання продуктів в холодильнику залежить від категорії, до якої вони належать.
Зокрема, готову їжу потрібно зберігати скільки часу:
Додамо, що шматки свинини можуть зберігатися в морозильній камері від 6 до 8 місяців, яловичина та птиця - 8 місяців. М'ясний фарш - від 2 до 3 місяців, риба - від 3 до 4 місяців.
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