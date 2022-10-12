Как долго еда может не портиться в холодильнике: названы точные термины

Готовить еду, а затем хранить ее в холодильнике - вполне нормальная практика. Однако даже охлажденные продукты могут портиться. Также каждый тип готовой пищи имеет свои особенности и срок годности.
Об этом пишет SantePlus.
Когда мы хотим хранить пищевые продукты в холодильнике, нужно учитывать его температуру. Она всегда должна быть в среднем 4 ℃, чтобы предотвратить порчу пищи. Однако, если температура выше указанной, это будет способствовать разложению.
Что касается морозилки, то в ней всегда должна быть температура ниже 0 градусов. Только тогда можно быть уверенным, что замороженные продукты хранятся в оптимальном состоянии в течение более продолжительного периода времени.
Никогда нельзя хранить продукты в холодильнике при отключении электроэнергии. Контейнеры, в которых хранятся пищевые продукты, должны быть тщательно очищены и продезинфицированы.
Важно хранить остатки в холодильнике или в морозильной камере в течение 2 часов. В противном случае могут появиться бактерии. В летние месяцы это становится еще более важным, поскольку микробы растут быстрее при комнатной температуре.
Срок хранения продуктов в холодильнике зависит от категории, к которой они относятся.
В частности, готовую пищу нужно хранить сколько времени:
Добавим, что куски свинины могут храниться в морозильной камере от 6 до 8 месяцев, говядина и птица - 8 месяцев. Мясной фарш - от 2 до 3 месяцев, рыба - от 3 до 4 месяцев.
Раньше мы сообщали, как хранить мясо без холодильника летом.
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