Как долго еда может не портиться в холодильнике: названы точные термины

При каких условиях правильно хранить продукты

Когда мы хотим хранить пищевые продукты в холодильнике, нужно учитывать его температуру. Она всегда должна быть в среднем 4 ℃, чтобы предотвратить порчу пищи. Однако, если температура выше указанной, это будет способствовать разложению.

Что касается морозилки, то в ней всегда должна быть температура ниже 0 градусов. Только тогда можно быть уверенным, что замороженные продукты хранятся в оптимальном состоянии в течение более продолжительного периода времени.

Никогда нельзя хранить продукты в холодильнике при отключении электроэнергии. Контейнеры, в которых хранятся пищевые продукты, должны быть тщательно очищены и продезинфицированы.

Важно хранить остатки в холодильнике или в морозильной камере в течение 2 часов. В противном случае могут появиться бактерии. В летние месяцы это становится еще более важным, поскольку микробы растут быстрее при комнатной температуре.

Как долго можно хранить еду в холодильнике

Срок хранения продуктов в холодильнике зависит от категории, к которой они относятся.

В частности, готовую пищу нужно хранить сколько времени:

мясо - 2 дня;

фарш - 1 день;

рыба и морепродукты - от 18 до 24 часов;

выпечка - 3-4 дня;

сыр - 8-20 дней;

свежее молоко - 1 день;

йогурт - 1 месяц;

сливочное масло - от 21 до 30 дней;

рагу и суп - 3 дня.

Добавим, что куски свинины могут храниться в морозильной камере от 6 до 8 месяцев, говядина и птица - 8 месяцев. Мясной фарш - от 2 до 3 месяцев, рыба - от 3 до 4 месяцев.