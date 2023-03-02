Как долго сырая курица может храниться в холодильнике и как проверить ее свежесть

У каждой хозяйки случаются ситуации, когда внезапно планы на вечер меняются и приходится готовить не то блюдо, которое планировалось. А заранее купленную курятину откладывают на завтра или даже на послезавтра. Но как долго может храниться такое мясо и как определить, свежее ли оно?

Как долго может храниться сырая курица

Министерство сельского хозяйства США в своих рекомендациях отмечает, что хранить в холодильнике сырую курятину можно в течение двух суток. В течение этого времени мясо не лишится своего качества.

Впрочем, если у вас есть сомнения относительно того, безопасна ли сырая птица для употребления или ее время уже вышло, есть несколько контрольных признаков, которые дадут вам это понять.

При малейших подозрениях не стоит есть такое мясо, потому что можно отравиться. Только в США ежегодно почти 1 млн человек болеет после употребления зараженной птицы. Даже в самом свежем виде сырая курица часто заражена многими бактериями, включая бактерии Campylobacter, Salmonella и Clostridium perfringens.

Как проверить курицу на свежесть

Проверьте дату, указанную на упаковке. Согласно Министерству сельского хозяйства США, свежую курицу, индейку, фарш и птицу следует приготовить или заморозить в течение 1-2 дней после покупки.

Обратите внимание на обесцвечивание. Когда сырая курица еще свежа и безопасна для потребления, она будет светло-розовой, бледно-голубовато-белой или желтой с ярко-белым жиром.

Если же на птице вы заметили пятнистый желтый жир или оттенки зеленого и серого - выбросьте это мясо.

Неприятный запах является очевидным признаком того, что продукт испортился. Выньте курицу из холодильника и понюхайте ее. Если почувствуете любые кислые, рыбные или серные нотки - избавьтесь от этой птицы.

Проверьте текстуру. Сырая курица может пройти визуальные проверки, но консистенция является еще одним большим красным флажком, на который следует обратить внимание, прежде чем начать готовить.

Сырая свежая курица будет блестящей, влажной на ощупь и даже немного скользкой. Если же курица липкая и мягкая на ощупь - она уже не годится для приготовления пищи.