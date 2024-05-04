Як довго можна зберігати крашанки, щоб не отруїтися

Зберігання яєць за кімнатної температури

В цілому, залишати зварені яйця за кімнатної температури надовго не рекомендують. Покласти їх у холодильник необхідно максимум за дві години після приготування або одразу після повного охолодження.

Якщо ж холодильника поруч немає, а варені яйця (або крашанки на Великдень) роз'їсти швидко не вдалося, за кімнатної температури зберігати їх можна не довше, ніж впродовж 12 годин. Якщо цей час перевищено - краще не ризикувати здоров'ям.

Варто зважати й на стан варених яєць - якщо шкаралупки пошкоджені (тріснуті), це збільшує ризик забруднення продукту різними мікроорганізмами. Відтак, термін зберігання також зменшується.

Зберігання яєць у холодильнику

Виходячи з рекомендацій експертів, для зберігання яєць підходить температура від 0 до 20 градусів за Цельсієм. Проте за температури нижче 4 градусів "помирає" горезвісна сальмонела, тому будь-які яйця найкраще зберігати у холодильнику за температури 2-4 градуси за Цельсієм.

Термін зберігання в холодильнику яєць у фабричній упаковці залежить від їхнього різновиду:

дієтичні - до 7 днів

столові - до 25 днів

Дехто стверджує також, що у коричневих яєць шкаралупа міцніша, тому вони можуть зберігатися довше за яйця з білою шкаралупою.

Термін зберігання варених яєць у холодильнику залежить від їхнього стану:

зварене на м'яко - до 2 днів

зварене вкруту, але тріснуте - до 3 днів

зварене вкруту й очищене - до 3 днів

зварене вкруту й ціле - до 10-14 днів

Якщо говорити саме про крашанки - пофарбовані великодні яйця - то термін їхнього зберігання визначається також і специфікою барвника:

яйця, пофарбовані хімічними барвниками, можуть зберігатися у холодильнику до 2-3 діб

яйця, пофарбовані натуральними барвниками, можуть зберігатися у холодильнику до 15 діб

Як збільшити термін зберігання яєць - лайфхаки

Для того, щоб збільшити термін зберігання варених яєць, кулінари пропонують вдаватися до різних лайфхаків і побутових хитрощів.

Поступове охолодження. Після виймання яєць із каструлі дайте їм охолонути поступово (посудину з ними можна залити холодною водою або наповнити льодом) і лише потім кладіть у холодильник.

Ціла шкаралупа. Яйця з неушкодженою шкаралупою зберігаються найдовше, тому до варіння їх варто викласти з холодильника й покласти у теплу воду (щоб вирівняти перепад температури).

Після цього потрібно набрати каструлю води кімнатної температури, додати в неї сіль (близько 1 ст. ложки на літр води), покласти яйця та поступово довести до кипіння. Після зменшення вогню варити яйця можна без кришки впродовж 7-10 хвилин.

Фізична "обробка". Щоб яйця надовше зберігали свіжість, їх можна також змастити рослинною олією, свинячим жиром, вазеліном, парафіном або остиглим цукровим сиропом.

Це буквально "закриє" пори шкаралупи й дозволить яйцям довше залишатися свіжими.

Герметичне "пакування". Зварені й почищені яйця необхідно розмістити у герметичній ємності (аби уникнути впливу шкідливих мікроорганізмів), поклавши на дно вологий паперовий рушник (щоб уникнути висихання продукту).

Так само радять зберігати варені яйця у шкаралупі - в герметичній місткості, але без вологого рушника.

"Індивідуальне" зберігання. Дехто радить також зберігати яйця так, щоб вони не торкалися одне одного й поменше контактували із зовнішнім середовищем. Для цього їх можна загорнути у серветку або ж харчовий пергамент.

Розташовувати їх у герметичній ємності деякі господині радять також загостреним кінцем донизу (щоб жовток залишався у центрі).

У холодильнику варені яйця варто ставити "поглибше" (не у дверцятах, які регулярно відкриваються) й подалі від м'яса, риби чи копчених продуктів (які можуть передати свій запах яєчній шкаралупі).