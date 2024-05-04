Как долго можно хранить крашанки, чтобы не отравиться

Хранение яиц при комнатной температуре

В целом оставлять сваренные яйца при комнатной температуре надолго не рекомендуют. Положить их в холодильник необходимо максимум через два часа после приготовления или сразу после полного охлаждения.

Если же холодильника рядом нет, а вареные яйца (или крашенки) разъесть быстро не удалось, при комнатной температуре хранить их можно не дольше, чем в течение 12 часов. Если это время превышено - лучше не рисковать здоровьем.

Следует учитывать и состояние вареных яиц - если скорлупа повреждена (треснута), это увеличивает риск загрязнения продукта различными микроорганизмами. Следовательно, срок хранения также уменьшается.

Хранение яиц в холодильнике

Исходя из советов профессионалов, для хранения яиц подходит температура от 0 до 20 градусов по Цельсию. Однако при температуре ниже 4 градусов "умирает" пресловутая сальмонелла, поэтому любые яйца лучше хранить в холодильнике при температуре 2-4 градуса по Цельсию.

Срок хранения в холодильнике яиц в фабричной упаковке зависит от их вида:

диетические - до 7 дней

столовые - до 25 дней

Некоторые утверждают также, что у коричневых яиц скорлупа крепче, поэтому они могут храниться дольше яиц с белой скорлупой.

Срок хранения вареных яиц в холодильнике зависит от их состояния:

сваренное всмятку - до 2 дней

сваренное вкрутую, но треснутое - до 3 дней

сваренное вкрутую и очищенное - до 3 дней

сваренное вкрутую и целое - до 10-14 дней

Если говорить именно о крашанках - окрашенных пасхальных яйцах - то срок их хранения определяется также и спецификой красителя:

яйца, окрашенные химическими красителями, могут храниться в холодильнике до 2-3 суток

яйца, окрашенные натуральными красителями, могут храниться в холодильнике до 15 суток

Как увеличить срок хранения яиц - лайфхаки

Для того чтобы увеличить срок хранения вареных яиц, кулинары предлагают прибегать к разным лайфхакам и бытовым ухищрениям.

Постепенное охлаждение. После вынимания яиц из кастрюли дайте им остыть постепенно (емкость с ними можно залить холодной водой или наполнить льдом) и только после этого кладите в холодильник.

Целая скорлупа. Яйца с неповрежденной скорлупой хранятся дольше всего, поэтому до варки их следует выложить из холодильника и положить в теплую воду (чтобы выровнять перепад температуры).

Затем нужно набрать кастрюлю воды комнатной температуры, добавить в нее соль (около 1 ст. ложки на литр воды), положить яйца и постепенно довести до кипения. После убавления огня варить яйца можно без крышки в течение 7-10 минут.

Физическая "обработка". Чтобы яйца подольше сохраняли свежесть, их можно смазать растительным маслом, свиным жиром, вазелином, парафином или остывшим сахарным сиропом.

Это буквально "закроет" поры скорлупы и позволит яйцам дольше оставаться свежими.

Герметичная "упаковка". Сваренные и почищенные яйца необходимо разместить в герметичной емкости (во избежание воздействия вредных микроорганизмов), положив на дно влажное бумажное полотенце (во избежание высыхания продукта).

Так же советуют хранить вареные яйца в скорлупе - в герметичной емкости, но без влажного полотенца.

"Индивидуальное" хранение. Некоторые советуют также хранить яйца так, чтобы они не касались друг друга и поменьше контактировали с внешней средой. Для этого их можно завернуть в салфетку или пищевой пергамент.

Располагать их в герметичной емкости некоторые хозяйки советуют также заостренным концом вниз (чтобы желток оставался в центре).

В холодильнике вареные яйца следует ставить "поглубже" (не в регулярно открывающуюся дверцу) и подальше от мяса, рыбы или копченых продуктов (которые могут передать свой запах яичной скорлупе).