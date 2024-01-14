Як довго можна керувати авто, якщо закінчився термін водійського посвідчення?

Посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом. Втім, що робити, якщо його термін закінчився, а водій не встиг обміняти документ?
Про те, як довго можна керувати машиною із простроченим водійським посвідченням та як його обміняти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру МВС.
Посвідчення водія (видане вперше), термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України.
Якщо водій хоче обміняти прострочене посвідчення, варто пам’ятати такі моменти:
Обмін протермінованого посвідчення водія можна здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія.
Які документи потрібно надати:
Якщо водій звертається у сервісний центр, то посвідчення виготовляють протягом робочого дня. Вартість послуги - 515 грн. Якщо онлайн - 10 робочих днів на опрацювання заявки та до 5 днів займають логістичні послуги. Тоді, крім вартості виготовлення посвідчення, потрібно буде оплатити ще доставку у розмірі 294 грн. Або ж можна забрати документ особисто у сервісному центрі.
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