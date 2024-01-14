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Як довго можна керувати авто, якщо закінчився термін водійського посвідчення?

Як довго можна їздити, якщо закінчився термін водійського посвідчення (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом. Втім, що робити, якщо його термін закінчився, а водій не встиг обміняти документ?

Про те, як довго можна керувати машиною із простроченим водійським посвідченням та як його обміняти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру МВС.

Як довго можна їздити із простроченим водійським посвідченням

Посвідчення водія (видане вперше), термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України.

Якщо водій хоче обміняти прострочене посвідчення, варто пам’ятати такі моменти: 

  • обмін документу вперше можна робити лише після закінчення терміну  його дії (наступного дня або пізніше)
  • у період воєнного стану заміна водійського посвідчення здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія
  • послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, що здійснює обмін

 

Як отримати нове посвідчення

Обмін протермінованого посвідчення водія можна здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія.

Які документи потрібно надати:

  • паспорт громадянина України (або закордонний паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця тощо). Ці документи можна пред’явити в електронній формі в застосунку Дія. Якщо у цих документах нема відомостей про зареєстроване місце проживання ВПО додатково подають довідку про взяття на облік, в якій зазначено фактичне місце проживання
  • ідентифікаційний код
  • наявне посвідчення водія
  • медичну довідку (на час дії воєнного стану медична довідка необов’язкова)

Якщо водій звертається у сервісний центр, то посвідчення виготовляють протягом робочого дня. Вартість послуги - 515 грн. Якщо онлайн - 10 робочих днів на опрацювання заявки та до 5 днів займають логістичні послуги. Тоді, крім вартості виготовлення посвідчення, потрібно буде оплатити ще доставку у розмірі 294 грн. Або ж можна забрати документ особисто у сервісному центрі.

Які документи потрібні для обміну водійського посвідчення (фото: МВС)

Раніше ми писали про те, що в Україні різко подорожчає видача прав водія, складання іспитів та реєстрація авто.

Читайте також про те, що який штраф "світить" водієві за відмову показати посвідчення.

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