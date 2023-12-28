В Україні різко подорожчає видача прав водія, складання іспитів та реєстрація авто

Фото: Вартість прав водія в Україні зросте з 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 грудня 2023 року № 1386.